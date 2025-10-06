‘Bahar’ Dizisine Yeni Oyuncu Geliyor: ‘İpek’ Rolüne Hayat Verecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Show TV’nin sevilen dizisi Bahar, üçüncü sezonunda da izleyiciden büyük ilgi görmeye devam ederken, 53. bölüme dikkat çekici bir konuk oyuncu dahil oluyor.

Bir dönem Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle tanınan genç oyuncu Melisa Giz Cengiz, bu kez Bahar dizisinde "İpek" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, MF Yapım imzası taşıyan dizinin yeni bölümünde, 18 yaşındaki Cengiz’in canlandıracağı İpek karakteri travmatik geçmişiyle dikkat çekecek.

Melisa Giz Cengiz

Ağrı hissi olmayan nadir bir hastalığa sahip olan İpek’in yolu hastaneye düşünce, olaylar da bu noktada gelişmeye başlayacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş