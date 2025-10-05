Evlat Acısıyla Sarsılmıştı! İzzet Altınmeşe Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Türk halk müziğinin usta ismi İzzet Altınmeşe, büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe’nin vefatının ardından kendini sosyal hayattan soyutladı. Evlat acısını derinden yaşayan sanatçı, uzun aradan sonra ilk kez kameralara yansıdı.
OĞLU ALİ MURAT ALTINMEŞE HAYATINI KAYBETTİ
İzzet Altınmeşe’nin oyuncu olan oğlu Ali Murat Altınmeşe, 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Psikolojik sorunlarla mücadele eden genç oyuncu, 11’inci kattan düşerek yaşamını yitirmişti. Son olarak “Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı” dizisinde rol alan Ali Murat’ın ölümü, sanat dünyasında derin bir üzüntü yaratmıştı.
YÜREK BURKAN SÖZLER
Bu büyük kaybın ardından duygularını dile getiren İzzet Altınmeşe, “Yakın zamanda bize emanet edilen evladım Ali Murat’ın cenazesine lütfedip gelen, gelemeyen, uzaktan ya da yakından seven herkese teşekkür ediyorum. Allah evlat acısını kimseye tattırmasın. Allah evlatlarınızı bağışlasın” ifadeleriyle yaşadığı derin acıyı paylaşmıştı.
SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ
Oğlunun kaybından sonra sahnelerden ve ekranlardan uzak kalan İzzet Altınmeşe’nin yeni görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. 79 yaşındaki usta sanatçının son hali, hem sevenlerini duygulandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi