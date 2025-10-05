Evlat Acısıyla Sarsılmıştı! İzzet Altınmeşe Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk halk müziğinin sevilen ismi İzzet Altınmeşe, oğlu Ali Murat Altınmeşe’nin vefatının ardından uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürmüştü. Usta sanatçı, yılların ardından sessizliğini bozarak ilk kez kameraların karşısına çıktı.

İzzet Altınmeşe-Ali Murat Altınmeşe

OĞLU ALİ MURAT ALTINMEŞE HAYATINI KAYBETTİ

İzzet Altınmeşe’nin oyuncu olan oğlu Ali Murat Altınmeşe, 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Psikolojik sorunlarla mücadele eden genç oyuncu, 11’inci kattan düşerek yaşamını yitirmişti. Son olarak “Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı” dizisinde rol alan Ali Murat’ın ölümü, sanat dünyasında derin bir üzüntü yaratmıştı.

YÜREK BURKAN SÖZLER

Bu büyük kaybın ardından duygularını dile getiren İzzet Altınmeşe, “Yakın zamanda bize emanet edilen evladım Ali Murat’ın cenazesine lütfedip gelen, gelemeyen, uzaktan ya da yakından seven herkese teşekkür ediyorum. Allah evlat acısını kimseye tattırmasın. Allah evlatlarınızı bağışlasın” ifadeleriyle yaşadığı derin acıyı paylaşmıştı.

İzzet Altınmeşe'nin son hali

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Oğlunun kaybından sonra sahnelerden ve ekranlardan uzak kalan İzzet Altınmeşe’nin yeni görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. 79 yaşındaki usta sanatçının son hali, hem sevenlerini duygulandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi