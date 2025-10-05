Evlat Acısıyla Sarsılmıştı! İzzet Altınmeşe Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Türk halk müziğinin usta ismi İzzet Altınmeşe, büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe’nin vefatının ardından kendini sosyal hayattan soyutladı. Evlat acısını derinden yaşayan sanatçı, uzun aradan sonra ilk kez kameralara yansıdı.

Son Güncelleme:
Evlat Acısıyla Sarsılmıştı! İzzet Altınmeşe Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk halk müziğinin sevilen ismi İzzet Altınmeşe, oğlu Ali Murat Altınmeşe’nin vefatının ardından uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürmüştü. Usta sanatçı, yılların ardından sessizliğini bozarak ilk kez kameraların karşısına çıktı.

Evlat Acısıyla Sarsılmıştı! İzzet Altınmeşe Yıllar Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 1
İzzet Altınmeşe-Ali Murat Altınmeşe

OĞLU ALİ MURAT ALTINMEŞE HAYATINI KAYBETTİ

İzzet Altınmeşe’nin oyuncu olan oğlu Ali Murat Altınmeşe, 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Psikolojik sorunlarla mücadele eden genç oyuncu, 11’inci kattan düşerek yaşamını yitirmişti. Son olarak “Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı” dizisinde rol alan Ali Murat’ın ölümü, sanat dünyasında derin bir üzüntü yaratmıştı.

YÜREK BURKAN SÖZLER

Bu büyük kaybın ardından duygularını dile getiren İzzet Altınmeşe, “Yakın zamanda bize emanet edilen evladım Ali Murat’ın cenazesine lütfedip gelen, gelemeyen, uzaktan ya da yakından seven herkese teşekkür ediyorum. Allah evlat acısını kimseye tattırmasın. Allah evlatlarınızı bağışlasın” ifadeleriyle yaşadığı derin acıyı paylaşmıştı.

Evlat Acısıyla Sarsılmıştı! İzzet Altınmeşe Yıllar Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 2
İzzet Altınmeşe'nin son hali

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Oğlunun kaybından sonra sahnelerden ve ekranlardan uzak kalan İzzet Altınmeşe’nin yeni görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. 79 yaşındaki usta sanatçının son hali, hem sevenlerini duygulandırdı.

Damla Altun ve Uğur Şengül Çiftinden Bebek Müjdesi: ‘Biliyorum, Şok Oldunuz’Damla Altun ve Uğur Şengül Çiftinden Bebek Müjdesi: ‘Biliyorum, Şok Oldunuz’Magazin
İbrahim Tatlıses’in 'Güllü' Açıklaması Gündem Oldu! Tek Soruyla Sosyal Medyayı Karıştırdıİbrahim Tatlıses’in 'Güllü' Açıklaması Gündem Oldu! Tek Soruyla Sosyal Medyayı KarıştırdıMagazin
248 Gün Sonra Bir Kez Daha Tutuklama Kararı! Ayşe Barım Yeniden Cezaevine Girecek mi? Annesi Felç Riskiyle Hastaneye Kaldırıldı248 Gün Sonra Bir Kez Daha Tutuklama Kararı! Ayşe Barım Yeniden Cezaevine Girecek mi? Annesi Felç Riskiyle Hastaneye KaldırıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Damla Altun ve Uğur Şengül Çiftinden Bebek Müjdesi: ‘Biliyorum, Şok Oldunuz’ Fenomen Çiftten Bebek Müjdesi
Galatasaray Sakatlığı Resmen Açıkladı: Okan Buruk'un Tüm Planları Altüst Olacak, 3 Hafta Sahaya Adım Atamayacak Galatasaray Sakatlığı Resmen Açıkladı
'Elimden Alacaklar' Diyerek Açıkladı: Reha Muhtar 25 Yıllık Yalısını Satışa Çıkardı! Çuval Çuval Para İstiyor 25 Yıllık Yalısını Satışa Çıkardı! İşte İstediği Rakam
İbrahim Tatlıses’in 'Güllü' Açıklaması Gündem Oldu! Tek Soruyla Sosyal Medyayı Karıştırdı İbrahim Tatlıses’in 'Güllü' Açıklaması Gündem Oldu! Tek Soruyla Sosyal Medyayı Karıştırdı
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Siyasette Tartışma Yaratan Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj: ‘Kimsenin Hasmı Değiliz’ Siyaseti Karıştıran Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj
Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı 'Tüm Gerçekle Yüzleştim’ ... Şaşırtan Mezarlık İtirafı
Milyonlarca Sürücünün Cebi Yanacak! Meclis'in Gündeminde, Trafik Cezalarına Dev Zam Yolda Trafik Cezalarına Dev Zam Yolda
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler