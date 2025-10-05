248 Gün Sonra Bir Kez Daha Tutuklama Kararı! Ayşe Barım Yeniden Cezaevine Girecek mi? Annesi Felç Riskiyle Hastaneye Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım, 248 gün süren cezaevi sürecinin ardından ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın tahliye kararına yönelik itiraz başvurusunu reddederek dosyayı üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Dosyayı inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı haklı bularak Ayşe Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti.

'DURUMU DAHA CİDDİ'

Hukukçu Tuba Torun, Sözcü TV’de Ayşe Barım'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren kız kardeşinin açıklamalarını kamuoyuyla paylaştı.

Torun, Barım'ın hem fiziksel hem de ruhsal durumunun önceki aylara kıyasla ciddi şekilde kötüleştiğini belirtti.

“BU TUTUKLAMA BİZİ AİLECE BİTİRDİ”

Aile adına yapılan açıklamada,Barım’ın yaşlı annesinin, kızının yeniden tutuklandığı haberini aldıktan sonra büyük bir sağlık krizi geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada “Annemiz çok yaşlı. Ablamın tutuklandığını duyunca az kalsın felç geçiriyordu. Şu anda müşahade altında, tetkikler yapılıyor” denildi.

Barım’ın kız kardeşi, yaşadıkları süreci şu ifadelerle dile getirdi: Çok üzgün ve çaresiziz. Özellikle son üç ayda ablamın sağlık durumu çok kötüye gitti. Lütfen bu çaresizliğimizi duyurun. Yargı önünde boynumuz kıldan ince ama hastaneden alıp doğrudan cezaevine götürmesinler.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

248 gün cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsiyle tahliye edilen Ayşe Barım için savcılık karara itiraz etmiş, bu itiraz üzerine yeniden tutuklama kararı verilmişti. Barım'ın hastane gözetiminde olduğu ve durumuna göre cezaevine sevk edilip edilmeyeceğine karar verileceği belirtildi.

Kaynak: Sözcü