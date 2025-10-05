Kocaeli’de Yavru Köpeğe Kan Donduran İşkence! Kuyruğundan Tutup Yere Fırlattı, Acı Çığlıkları Yürek Yaktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hayvanlara yönelik şiddet hız kesmeden devam ederken Kocaeli’deki bir şiddet görüntüsü yürekleri sızlattı. Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Pınarlı köyünde dün korkunç bir olay yaşandı.

Yavru köpeğe yapılan korkunç işkencenin kamera görüntüsü

KUYRUĞUNDAN TUTUP YERE FIRLATTI

E.B. isimli bir saldırgan bahçesine girdiğini iddia ettiği bir yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı.

O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yere fırlatıldıktan sonra acı çığlıkları ve çevredeki vatandaşların E.B.'ye gösterdiği tepki yer aldı.

Acımadan sert şekilde yere fırlattı

SERBEST BIRAKILDI

Saldırgan E.B., kendisine tepki gösteren vatandaşlara da küfür ederek karşılık verdi.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, gözaltına alınan saldırgan E.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA