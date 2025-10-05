Kocaeli’de Yavru Köpeğe Kan Donduran İşkence! Kuyruğundan Tutup Yere Fırlattı, Acı Çığlıkları Yürek Yaktı

Türkiye’nin farklı noktalarından gelen hayvanlara yönelik kan donduran işkencelere bir yenisi daha eklendi. Kocaeli’de bir saldırgan kuyruğundan tuttuğu yavru köpeği acımadan yere fırlattı. Korkunç şiddet anının kameralara yansıyan görüntüsü yürekleri dağlarken, saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hayvanlara yönelik şiddet hız kesmeden devam ederken Kocaeli’deki bir şiddet görüntüsü yürekleri sızlattı. Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Pınarlı köyünde dün korkunç bir olay yaşandı.

Kocaeli’de Yavru Köpeğe Kan Donduran İşkence! Kuyruğundan Tutup Yere Fırlattı, Acı Çığlıkları Yürek Yaktı - Resim : 1
Yavru köpeğe yapılan korkunç işkencenin kamera görüntüsü

KUYRUĞUNDAN TUTUP YERE FIRLATTI

E.B. isimli bir saldırgan bahçesine girdiğini iddia ettiği bir yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı.

O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yere fırlatıldıktan sonra acı çığlıkları ve çevredeki vatandaşların E.B.'ye gösterdiği tepki yer aldı.

Kocaeli’de Yavru Köpeğe Kan Donduran İşkence! Kuyruğundan Tutup Yere Fırlattı, Acı Çığlıkları Yürek Yaktı - Resim : 2
Acımadan sert şekilde yere fırlattı

SERBEST BIRAKILDI

Saldırgan E.B., kendisine tepki gösteren vatandaşlara da küfür ederek karşılık verdi.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, gözaltına alınan saldırgan E.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sırtında Kırıklar, Gözlerinde Korku! Sivas’ta Sopayla Darp Edilen Yavru Köpek Hayata Tutunmaya ÇalışıyorSırtında Kırıklar, Gözlerinde Korku! Sivas’ta Sopayla Darp Edilen Yavru Köpek Hayata Tutunmaya ÇalışıyorGüncel

Tokat’ta Vahşet! Birbirine Bağlı 3 Yavru Köpek Ölü BulunduTokat’ta Vahşet! Birbirine Bağlı 3 Yavru Köpek Ölü BulunduGüncel

Bu Nasıl Vicdansızlık! Yavru Köpekleri Ezdi, Arkasına Bile BakmadıBu Nasıl Vicdansızlık! Yavru Köpekleri Ezdi, Arkasına Bile BakmadıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
yavru köpek Kocaeli Saldırı
Son Güncelleme:
Kripto Piyasa Değeri 4,21 Trilyon Doları Aştı! Bitcoin'den Tarihi Rekor Bitcoin'den Tarihi Rekor
Turizm Cenneti Likya Yolu'nda Esrarengiz Kayıplar: Şimdi de Polonyalı Turistten Haber Alınamıyor Likya Yolu'nda Neler Oluyor? Şimdi de Polonyalı Turist Kayıp
Ve Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı! Galatasaray Taraftarı İsyan Bayraklarını Çekti Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı
Her Sofrada Var! Ekmekte Hile Alarmı, Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da 'Sağanak Yağış' Alarmı! Meteoroloji Uyardı, Çok Sert Vuracak İstanbul'da 'Sağanak Yağış' Alarmı!
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler
Altın Kesesini Çalanlar Bu Sistemle Yakayı Ele Verdi! Kimlikleri Hemen Tespit Edildi Altın Kesesini Çalanlar Bu Sistemle Yakayı Ele Verdi
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Kazanan Çıkmadı! Kartal Salladı, Aslan Yıkılmadı Kartal Salladı, Aslan Yıkılmadı
Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Nasıl Kurtarıldı? Bakan Fidan Anlattı Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Nasıl Kurtarıldı?