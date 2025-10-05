Kocaeli’de Yavru Köpeğe Kan Donduran İşkence! Kuyruğundan Tutup Yere Fırlattı, Acı Çığlıkları Yürek Yaktı
Türkiye’nin farklı noktalarından gelen hayvanlara yönelik kan donduran işkencelere bir yenisi daha eklendi. Kocaeli’de bir saldırgan kuyruğundan tuttuğu yavru köpeği acımadan yere fırlattı. Korkunç şiddet anının kameralara yansıyan görüntüsü yürekleri dağlarken, saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.
Hayvanlara yönelik şiddet hız kesmeden devam ederken Kocaeli’deki bir şiddet görüntüsü yürekleri sızlattı. Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Pınarlı köyünde dün korkunç bir olay yaşandı.
KUYRUĞUNDAN TUTUP YERE FIRLATTI
E.B. isimli bir saldırgan bahçesine girdiğini iddia ettiği bir yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı.
O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yere fırlatıldıktan sonra acı çığlıkları ve çevredeki vatandaşların E.B.'ye gösterdiği tepki yer aldı.
SERBEST BIRAKILDI
Saldırgan E.B., kendisine tepki gösteren vatandaşlara da küfür ederek karşılık verdi.
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, gözaltına alınan saldırgan E.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: