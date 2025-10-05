Her Sofrada Var! Ekmekte Hile Alarmı, Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı gıdalardaki hile skandallarına ilişkin listelere her gün bir yeni ürün eklenmeye devam ederken skandalın yeni ürünü de sofraların vazgeçilmezi ekmek oldu. Beyaz ve tam buğday ekmekte yapılan hileler mide bulandırdı.

Beyaz ekmekleri renklendirip 'tam buğday' diye satıyorlar

Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt’un haberine göre, beyaz ekmekte katkı maddesi, tam buğday ekmekte de renklendirici kullanıldığı ortaya çıktı.

Hem renklendirici hem katkı maddesi

EKMEKTE 'RENKLENDİRİCİ' HİLESİ

Gıda Mühendisleri Birliği Başkanı Fatih Efe, sektörde denetimlerin yetersiz kaldığını belirterek, “Tam buğday diye satılan birçok ekmek aslında beyaz ekmeğe renklendirici katılarak esmerleştirilmiş sahte ürünler” uyarısında bulundu.

“Belki de katkı maddelerinin en yoğun kullanıldığı alan ekmek sektörüdür” diyen Efe, beyaz ekmeklerde özellikle raf ömrünü uzatan kimyasalların, tam buğday etiketli ürünlerde ise renklendirici ve aroma vericilerin yaygın biçimde kullanıldığını belirtti.

“EKMEĞİN GÖRÜNTÜSÜNE ALDANMAYIN”

Tüketicinin ambalaja değil, içeriğe bakması gerektiğini vurgulayan Efe, tam buğday adı altında satılan bazı ekmeklerde esmer görüntünün renklendirici katkılarla sağlandığını ve bunun ciddi bir tüketici yanılgısına yol açtığını söyledi.

BASİT TEST YÖNTEMİ

Hileli ürünlerin genellikle uzun süre küflenmeden dayanabildiğine dikkat çeken Efe “Ekmeği ikiye bölün, birkaç gün bekletin. Eğer küflenmeden uzun süre taze kalıyorsa bu fazla katkı maddesi kullanıldığını gösterir” diyerek hileyi anlama yöntemini anlattı.

Kaynak: Türkiye gazetesi