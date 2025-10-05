Her Sofrada Var! Ekmekte Hile Alarmı, Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi

Gıdalardaki hileler vatandaşın sağlığını tehlikeye atmaya devam ederken bir hile de herkesin evinde olan en temel besin kaynağı ekmekte ortaya çıktı. Piyasada çok sayıda beyaz ekmeğe katkı maddesi ve renklendirici konularak tam buğday ekmeği olarak satıldığı belirlendi.

Son Güncelleme:
Her Sofrada Var! Ekmekte Hile Alarmı, Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı gıdalardaki hile skandallarına ilişkin listelere her gün bir yeni ürün eklenmeye devam ederken skandalın yeni ürünü de sofraların vazgeçilmezi ekmek oldu. Beyaz ve tam buğday ekmekte yapılan hileler mide bulandırdı.

Her Sofrada Var! Ekmekte Hile Alarmı, Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi - Resim : 1
Beyaz ekmekleri renklendirip 'tam buğday' diye satıyorlar

Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt’un haberine göre, beyaz ekmekte katkı maddesi, tam buğday ekmekte de renklendirici kullanıldığı ortaya çıktı.

Her Sofrada Var! Ekmekte Hile Alarmı, Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi - Resim : 2
Hem renklendirici hem katkı maddesi

EKMEKTE 'RENKLENDİRİCİ' HİLESİ

Gıda Mühendisleri Birliği Başkanı Fatih Efe, sektörde denetimlerin yetersiz kaldığını belirterek, “Tam buğday diye satılan birçok ekmek aslında beyaz ekmeğe renklendirici katılarak esmerleştirilmiş sahte ürünler” uyarısında bulundu.

“Belki de katkı maddelerinin en yoğun kullanıldığı alan ekmek sektörüdür” diyen Efe, beyaz ekmeklerde özellikle raf ömrünü uzatan kimyasalların, tam buğday etiketli ürünlerde ise renklendirici ve aroma vericilerin yaygın biçimde kullanıldığını belirtti.

Her Sofrada Var! Ekmekte Hile Alarmı, Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi - Resim : 3

“EKMEĞİN GÖRÜNTÜSÜNE ALDANMAYIN”

Tüketicinin ambalaja değil, içeriğe bakması gerektiğini vurgulayan Efe, tam buğday adı altında satılan bazı ekmeklerde esmer görüntünün renklendirici katkılarla sağlandığını ve bunun ciddi bir tüketici yanılgısına yol açtığını söyledi.

Her Sofrada Var! Ekmekte Hile Alarmı, Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi - Resim : 4

BASİT TEST YÖNTEMİ

Hileli ürünlerin genellikle uzun süre küflenmeden dayanabildiğine dikkat çeken Efe “Ekmeği ikiye bölün, birkaç gün bekletin. Eğer küflenmeden uzun süre taze kalıyorsa bu fazla katkı maddesi kullanıldığını gösterir” diyerek hileyi anlama yöntemini anlattı.

O İlimizde Ekmeğe Dev Zam! Tarih Verildi, 3 TL Birden ArtacakO İlimizde Ekmeğe Dev Zam! Tarih Verildi, 3 TL Birden ArtacakGüncel

Ekmeğe Zam Dalgasına Bir İl Daha EklendiEkmeğe Zam Dalgasına Bir İl Daha EklendiEkonomi

Gaziantep’te Mide Bulandıran Skandal! Kasabın Akılalmaz Düzeneği ifşa Oldu, Böylesi GörülmediGaziantep’te Mide Bulandıran Skandal! Kasabın Akılalmaz Düzeneği ifşa Oldu, Böylesi GörülmediGüncel

Kaynak: Türkiye gazetesi

Etiketler
Ekmek Tarım ve Orman Bakanlığı
Son Güncelleme:
2022 Yılında Sektöre Girmişti: Türkiye'nin Araç Kiralama Devi Resmen Satıldı Türkiye'nin Araç Kiralama Devi Resmen Satıldı
Ve Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı! Galatasaray Taraftarı İsyan Bayraklarını Çekti Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı
Mucize mi Yoksa Zehir mi? Yeni Trend Magnezyum'un Faydaları Gerçek mi? Uzmanlar Açıkladı Yeni Trend Magnezyum! Uyku, Migren, Kilo Kontrolü… Faydaları Gerçek mi? Ortaya Çıktı
Korkunç Sabah! Fren Arıza Yaptı, Önüne Ne Geldiyse Biçti: Tam 7 İş Yeri... Korkunç Sabah! Fren Arıza Yaptı, Önüne Ne Geldiyse Biçti: Tam 7 İş Yeri...
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da 'Sağanak Yağış' Alarmı! Meteoroloji Uyardı, Çok Sert Vuracak İstanbul'da 'Sağanak Yağış' Alarmı!
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler
Altın Kesesini Çalanlar Bu Sistemle Yakayı Ele Verdi! Kimlikleri Hemen Tespit Edildi Altın Kesesini Çalanlar Bu Sistemle Yakayı Ele Verdi
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Kazanan Çıkmadı! Kartal Salladı, Aslan Yıkılmadı Kartal Salladı, Aslan Yıkılmadı
Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Nasıl Kurtarıldı? Bakan Fidan Anlattı Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Nasıl Kurtarıldı?