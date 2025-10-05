Mucize mi Yoksa Zehir mi? Yeni Trend Magnezyum'un Faydaları Gerçek mi? Uzmanlar Açıkladı

Sosyal medya platformlarında son dönemin en çok konuşulan takviyelerinden biri magnezyum sağlığa cidden fayda sağlıyor mu? Magnezyumun uykuya yardımcı olduğu, depresyonu hafiflettiği, migreni önlediği, kilo vermeye yardımcı olduğu yönündeki iddialar ne kadar doğru? İşte uzman isimlerden merak edilen sorulara yanıtlar…

Mucize mi Yoksa Zehir mi? Yeni Trend Magnezyum'un Faydaları Gerçek mi? Uzmanlar Açıkladı
TikTok’ta #magnesium etiketi 1 milyar görüntülenmeyi geçerken, Instagram’da da özellikle orta yaş grubuna yönelik magnezyum takviyesi reklamlarının sayısı arttı. Pek çok kullanıcı, “uyku mucizesi” olarak lanse edilen bu minerali rastgele kullanmaya başladı. Ancak uzmanlar magnezyum takviyesinin masum görünse de herkes için uygun olmadığını açıkladı.

Magnezyum takviyesi herkes için uygun değil

UYKUYA YARDIMCI MI?

The Times’da yer alan habere göre, Beslenme Uzmanı Dr. Linia Patel, magnezyumla ilgili en çok araştırmanın uyku üzerine yapıldığını belirtti.

2021’de 50 yaş üstü bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada, magnezyum alanların uykuya dalma süresinin ortalama 17 dakika daha kısa olduğu tespit edildi. Dr. Patel, özellikle menopoz dönemindeki kadınların magnezyum takviyesinden fayda gördüğünü ifade etti. Migren, kas ağrısı, huzursuz bacak sendromu ve anksiyete gibi sorunlarda da etkili olabileceğini belirtti.

Magnezyum kullananlar uykuya 17 dakika daha erken dalıyor

AYAĞA SÜRÜLMELİ Mİ?

Sosyal medyada sıkça yer alan “ayağa magnezyum kremi sürün” tarzı önerilere de dikkat çeken Patel “Magnezyumun cilt yoluyla etkin şekilde emildiğine dair sağlam bir bilimsel veri yok” dedi.

“FAZLASI ZARARLI OLABİLİR”

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Trisha Pasricha, magnezyum takviyesi almadan önce mutlaka bir doktora danışılması gerektiğini vurguladı. Özellikle böbrek rahatsızlığı olan kişilerin vücuttaki fazla magnezyumu atmakta zorlanabileceğine dikkat çeken Dr. Pasricha, aşırı magnezyum alımının düşük tansiyon, zayıf refleksler ve kalp ritmi bozukluklarına yol açabileceğini belirtti.

Düşük dozda (günde 350 mg’dan az) takviyelerin genellikle güvenli olduğunu söyleyen Pasricha, “Ama bu otomatik olarak işe yarayacakları anlamına gelmiyor” dedi.

Böbrek hastaları kullanırken dikkat etmeli

RUH HALİNE ETKİSİ VAR MI?

2023 yılında yapılan kapsamlı bir araştırma, magnezyum takviyesinin depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Dr. Patel’e göre, magnezyum; serotonin ve melatonin gibi nörotransmitterlerle birlikte çalışarak stres yönetiminde ve ruh hali dengesinde önemli rol oynuyor.

MİGRENİ HAFİFLETİYOR MU?

Prof. Dr. Murat Aladağ, migren ataklarının şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve sese karşı hassasiyet gibi etkilerle geldiğini hatırlatarak, magnezyumun bu atakların hafiflemesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

