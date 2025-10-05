Korkunç Sabah! Fren Arıza Yaptı, Önüne Ne Geldiyse Biçti: Tam 7 İş Yeri...

Malatya'da, seyir halindeyken freni arızalanan kamyon nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Kontrolden çıkan kamyon 7 konteyner iş yerine çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yürekleri ağza getiren kaza Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. İnönü Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon, freni arızalanınca kontrolden çıktı.

TAM 7 İŞ YERİNE ÇARPTI

Kamyon yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre olayda yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

