Konya’da Feci Kaza! 1 Yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde motosiklet ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki motosiklet seyir halinde iken bir araçla çarpışarak devrildi. Motosikletten yere savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

