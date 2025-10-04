Hatay Reyhanlı'da Uyuşturucu Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini engellemek amacıyla Reyhanlı ilçesinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, B.B. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda yakalanan T.Ç. ve M.Ç. isimli şahısların üst aramalarında 0,13 gram A.M. ham maddesi ile 1,10 gram skunk ele geçirildi. B.B.'nin ikametinde düzenlenen aramada ise 2 adet sentetik ecza ve 7,52 gram skunk bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkan B.B., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler T.Ç. ve M.Ç. hakkında ise yasal işlemler başlatıldı; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

