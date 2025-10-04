Uşak’ta Zincirleme Kaza: 1 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerindeki Dikilitaş Kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.Ş. (45) yönetimindeki 06 FCL 604 plakalı tır, aynı yönde seyreden N.K. (39) idaresindeki 43 KT 470 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde ilerleyen S.Y. (61) kontrolündeki 64 NL 769 plakalı traktöre çarptı. Traktör çarpışma sonrası devrilirken, sürücü S.Y. aracın altında kalarak yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA