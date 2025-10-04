Adana'da Şerit Değişim Felaketi: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

Adana Yüreğir Girne Bulvarı'nda sıkıştırılan otomobilin şerit değiştirmesiyle motosiklete çarpışması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay, başka bir aracın dashcam'ine saniye saniye yansıdı.

Adana'da Şerit Değişim Felaketi: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

dana'nın Yüreğir ilçesinde, Girne Bulvarı Asri Mezarlık karşısında gece saatlerinde yaşanan trafik kazası, adeta bir felaket filminden fırlamış gibiydi. İddialara göre, G.K. yönetimindeki otomobil, kendisini şerit değiştirerek sıkıştıran bir araç nedeniyle panikle manevraya girişti. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, aynı yönde süzülen motosiklete tam yan taraftan bindirdi. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet adeta uçtu; sürücü M.G. asfalta savruldu ve ağır yaralandı.

Olayı fark eden diğer sürücülerin acil çağrısıyla 112 ekipleri kaza yerine intikal etti. Sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan M.G.'ye ilk müdahaleyi sahada yaptıktan sonra, sedyeyle ambulansa taşıdı. Adana Şehir Hastanesi'ne acilen sevk edilen motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Yoğun bakım ünitesinde ameliyata alınan M.G.'nin vücudunda çoklu kırıklar ve iç organ yaralanmaları olduğu öğrenildi.

Ümraniye'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı: 1 Ölü, 1 YaralıÜmraniye'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı: 1 Ölü, 1 YaralıGüncel

Isparta'da Zincirleme Kaza! 2 Ölü, 3 YaralıIsparta'da Zincirleme Kaza! 2 Ölü, 3 YaralıGüncel

Kavşakta Feci Kaza! Öğrenci Servisi Tur Midibüsüyle Çarpıştı: Yaralılar VarKavşakta Feci Kaza! Öğrenci Servisi Tur Midibüsüyle Çarpıştı: Yaralılar VarYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana
Mersin'de Bakkalda Son Kullanım Tarihi Geçmiş Ürünler Ele Geçirildi Mersin'de Bakkalda Son Kullanım Tarihi Geçmiş Ürünler Ele Geçirildi
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
Hatay'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı Hatay'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı
Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi! Liverpool Maçında Yaşanan Skandalı Açıkladı Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi!
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın
65 Yaşa Rapor Zorunluluğu mu Var? Açıklama Geldi 65 Yaşa Rapor Zorunluluğu mu Var? Açıklama Geldi