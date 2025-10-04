Adana'da Şerit Değişim Felaketi: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

dana'nın Yüreğir ilçesinde, Girne Bulvarı Asri Mezarlık karşısında gece saatlerinde yaşanan trafik kazası, adeta bir felaket filminden fırlamış gibiydi. İddialara göre, G.K. yönetimindeki otomobil, kendisini şerit değiştirerek sıkıştıran bir araç nedeniyle panikle manevraya girişti. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, aynı yönde süzülen motosiklete tam yan taraftan bindirdi. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet adeta uçtu; sürücü M.G. asfalta savruldu ve ağır yaralandı.

Olayı fark eden diğer sürücülerin acil çağrısıyla 112 ekipleri kaza yerine intikal etti. Sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan M.G.'ye ilk müdahaleyi sahada yaptıktan sonra, sedyeyle ambulansa taşıdı. Adana Şehir Hastanesi'ne acilen sevk edilen motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Yoğun bakım ünitesinde ameliyata alınan M.G.'nin vücudunda çoklu kırıklar ve iç organ yaralanmaları olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA