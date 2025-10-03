Kavşakta Feci Kaza! Öğrenci Servisi Tur Midibüsüyle Çarpıştı: Yaralılar Var

Antalya'da içinde öğrencilerin bulunduğu bir servis, tur midibüsü ile çarpıştı. Korkutan kazada 9 öğrenci yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir öğrenci servis minibüsü, kavşakta, tur minibüsüyle çarpıştı. Kazada, okul servisindeki 9 öğrenci yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinden ilk kareler

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

