Marmaris'te Motosikletli Saldırı: Silahlı Kavga Sonrası 1 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Hasan Işık Caddesi'nde korkunç bir silahlı saldırı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle seyir halinde olan Ö.A., aynı yönde ilerleyen başka bir motosikletli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Olayın aniden gerçekleşmesi, caddeyi panik havasına sürükledi.

Saldırı sonrası plakasız siyah bir motosikletle kaçan saldırganların izini kaybetmemek için polis ekipleri seferber oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ö.A., karnından yaralanmıştı; ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisine devam ediliyor. Yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Kaynak: İHA