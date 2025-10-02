İngiltere Manchester'da Sinagog Önünde Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Manchester'da bir sinagogun önünde düzenlenen bıçaklı saldırı, 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi; Belediye Başkanı Burnham, "Tehlikenin geçtiğini garanti edebilirim" dedi.

Son Güncelleme:
İngiltere Manchester'da Sinagog Önünde Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Manchester kentinde, bir sinagogun önünde meydana gelen bıçaklı saldırı, ülke genelinde şok etkisi yarattı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı. Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, Manchester'daki bir Yahudi ibadethanesinin önünde gerçekleşti. Yetkililer, saldırının ani ve şiddetli olduğunu belirterek, yaralıların hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Polis ekipleri, bölgeyi hızla kordon altına aldı ve soruşturma başlattı. Saldırganın kimliği ve motivasyonu henüz netleşmezken, yetkililer olayın terör bağlantılı olup olmadığını inceliyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Tehlikenin geçmiş gibi göründüğünü garanti edebilirim” ifadelerini kullandı. Burnham, olayın ardından halkı sükunete davet ederken, Yahudi toplumu ve tüm Manchester sakinlerine başsağlığı diledi. Polis, benzer olaylara karşı teyakkuzda olduklarını ve kamuoyuna detaylı bilgi vereceklerini belirtti.

Ekvador Devlet Başkanı ve Diplomatların Konvoyuna Saldırı! 17 Asker Rehin AlındıEkvador Devlet Başkanı ve Diplomatların Konvoyuna Saldırı! 17 Asker Rehin AlındıDünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere'ye 'Filistin' TelefonuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere'ye 'Filistin' TelefonuSiyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
İngiltere Saldırı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi! Maça Saatler Kala Açıkladı: TFF İnceleme Başlattı Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te Sinyali Vermişti! Beklenen Oran Açıklandı: İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu
Flaş İddia! 'Beşar Esad Zehirlendi' Flaş İddia! 'Beşar Esad Zehirlendi'
İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Filistinli Sağlık Ekibine Saldırdılar İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Filistinli Sağlık Ekibine Saldırdılar
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi, Dışişleri'nden Alıkonulan Türk Vatandaşları İçin Flaş Hamle İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!