İngiltere Manchester'da Sinagog Önünde Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Manchester kentinde, bir sinagogun önünde meydana gelen bıçaklı saldırı, ülke genelinde şok etkisi yarattı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı. Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, Manchester'daki bir Yahudi ibadethanesinin önünde gerçekleşti. Yetkililer, saldırının ani ve şiddetli olduğunu belirterek, yaralıların hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Polis ekipleri, bölgeyi hızla kordon altına aldı ve soruşturma başlattı. Saldırganın kimliği ve motivasyonu henüz netleşmezken, yetkililer olayın terör bağlantılı olup olmadığını inceliyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Tehlikenin geçmiş gibi göründüğünü garanti edebilirim” ifadelerini kullandı. Burnham, olayın ardından halkı sükunete davet ederken, Yahudi toplumu ve tüm Manchester sakinlerine başsağlığı diledi. Polis, benzer olaylara karşı teyakkuzda olduklarını ve kamuoyuna detaylı bilgi vereceklerini belirtti.

