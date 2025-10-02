Flaş İddia! 'Beşar Esad Zehirlendi'

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Rusya'ya kaçan Esad'ın zehirlendiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Flaş İddia! 'Beşar Esad Zehirlendi'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye’de yönetimi Ahmed Şara’nın liderliğindeki grupların ele geçirmesiyle Rusya’ya kaçan devrik lider Beşar Esad ile ilgili ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), eski Suriye diktatörü Beşar Esad'ın, devrildikten sonra kaçtığı Rusya'nın başkenti Moskova'da zehirlenerek suikasta uğradığı iddiasını gündeme taşıdı.

Söz konusu haber ‘bilgili bir kaynağa’ dayandırılırken, saldırının amacının Rus hükümetini zor durumda bırakmak ve suikastı gerçekleştirmekle suçlamak olduğu öne sürüldü.

Haberde, Esad'ın pazartesi sabahı Moskova'nın uzak noktasında bir hastaneden taburcu edildiği ve durumunun şu anda stabil olduğu kaydedildi.

Rusya'ya Sığınmıştı... Beşar Esad'a Tutuklama Talebi!Rusya'ya Sığınmıştı... Beşar Esad'a Tutuklama Talebi!Dünya
Rusya'dan Flaş Beşar Esad Kararı: Talimatı Bizzat Putin VerdiRusya'dan Flaş Beşar Esad Kararı: Talimatı Bizzat Putin VerdiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşar Esad Suriye
Son Güncelleme:
İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Filistinli Sağlık Ekibine Saldırdılar İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Filistinli Sağlık Ekibine Saldırdılar
Bakan Uraloğlu Güzel Haberi Duyurdu: 6 Saatlik Ankara-Samsun Yolu 2 Saate Düşecek! İşte Son Durum 6 Saatlik Yol 2 Saate Düşecek!
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi! Maça Saatler Kala Açıkladı: TFF İnceleme Başlattı Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi
Büyükelçinin Ölümünde Sır Perdesi... Ailesi O İddiaları Net Bir Dille Yalanladı Büyükelçinin Ölümünde Sır Perdesi... Ailesi O İddiaları Net Bir Dille Yalanladı
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi, Dışişleri'nden Alıkonulan Türk Vatandaşları İçin Flaş Hamle İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!