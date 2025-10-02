Flaş İddia! 'Beşar Esad Zehirlendi'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye’de yönetimi Ahmed Şara’nın liderliğindeki grupların ele geçirmesiyle Rusya’ya kaçan devrik lider Beşar Esad ile ilgili ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), eski Suriye diktatörü Beşar Esad'ın, devrildikten sonra kaçtığı Rusya'nın başkenti Moskova'da zehirlenerek suikasta uğradığı iddiasını gündeme taşıdı.

Söz konusu haber ‘bilgili bir kaynağa’ dayandırılırken, saldırının amacının Rus hükümetini zor durumda bırakmak ve suikastı gerçekleştirmekle suçlamak olduğu öne sürüldü.

Haberde, Esad'ın pazartesi sabahı Moskova'nın uzak noktasında bir hastaneden taburcu edildiği ve durumunun şu anda stabil olduğu kaydedildi.

