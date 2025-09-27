Rusya'ya Sığınmıştı... Beşar Esad'a Tutuklama Talebi!
Suriye'nin eski Devlet BaşkanI Beşar Esad için 2011'de iç savaşa neden olaylara ilişkin tutuklama kararı çıkarıldı. Kararın Interpol tarafından da takip edileceği bildirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad için tutuklama kararı çıkarıldı.
Suriye yargısı, 2011'de Deraa'da başlayan ve ülkeyi iç savaşa sürükleyen olaylarla ilgili olarak devrik Cumhurbaşkanı Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı.
SANA’ya açıklamalarda bulunan yargıç Tawfiq al-Ali, "Suçlu Beşar Esad hakkında 2011'de Daraa'da yaşanan olaylarla ilgili suçlamalar nedeniyle tutuklama emri çıkarıldı” ifadelerini kullandı.
Kararın, Interpol aracılığıyla takibe alınacağı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: