Rusya'ya Sığınmıştı... Beşar Esad'a Tutuklama Talebi!

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad için tutuklama kararı çıkarıldı.

Suriye yargısı, 2011'de Deraa'da başlayan ve ülkeyi iç savaşa sürükleyen olaylarla ilgili olarak devrik Cumhurbaşkanı Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı.

SANA’ya açıklamalarda bulunan yargıç Tawfiq al-Ali, "Suçlu Beşar Esad hakkında 2011'de Daraa'da yaşanan olaylarla ilgili suçlamalar nedeniyle tutuklama emri çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

Kararın, Interpol aracılığıyla takibe alınacağı bildirildi.

