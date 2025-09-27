İsrail Yaşam Umudunu Bile Öldürüyor! Gazze'de Hastaneler Çöktü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri devam ettiği şiddetli saldırılar ve ağır abluka nedeniyle sağlık sisteminin büyük oranda çöktüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kenti ve kuzeydeki 20’den fazla hastanenin İsrail tarafından doğrudan hedef alındığı ve hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Gazze kenti ve kuzeyde hizmet dışı kalan hastanelerin, Rantisi, el-Uyun, Kemal Advan, Endonezya, Beyt Hanun, Durra, Hayfa, Yemen es-Said, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, el-Avde (Cibaliya), Hamed Rehabilitasyon Hastanesi, el-Kerame, St. John's Hastanesi, Müslüman Uzmanlık Hastanesi, Uzman Göz Hastanesi, Mehdi Doğum Hastanesi, el-Hayat, Kudüs Hastanesi ve Ürdün Sahra Hastanesi olduğu ifade edildi.

ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Sağlık Bakanlığı, şu anda ağır şartlar altında hizmet veren aralarında Şifa Tıp Kompleksi, Kudüs’teki El-ehli Arap Hastanesi, El-Hilal Sahra Hastanesi ve birkaç merkezin bulunduğu sağlık tesislerinin de ağır tehdit altında olduğunu bildirdi.

Açıklamada, İsrail’in yalnızca hastaneleri değil, sağlık merkezlerini ve ambulansları da doğrudan hedef aldığına dikkat çekilerek, kuzey ve Gazze kentindeki hastanelerin çöktüğü, sağlık sisteminin de ölüm kalım savaşı verdiği vurgulandı.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Bakanlık, mevcut durumda hastanelerin tamamen çökme ve sağlık sisteminin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 926 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 783 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA