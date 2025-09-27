Nijerya’daki Altın Madeninde Göçük! En Az 100 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde bulunan bir altın madeninde göçük meydana geldi. Maru bölgesindeki Kadauri maden sahasında yaşanan olayda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Olay sırasında madende çok sayıda işçinin çalıştığı bildirildi. Yetkililer, şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 15 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yer altında mahsur kalanların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: DHA