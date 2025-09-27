Nijerya’daki Altın Madeninde Göçük! En Az 100 Ölü
Nijerya’nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Olayda en az 100 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda madenci yer altında mahsur kaldı.
Nijerya’nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde bulunan bir altın madeninde göçük meydana geldi. Maru bölgesindeki Kadauri maden sahasında yaşanan olayda en az 100 kişi hayatını kaybetti.
Olay sırasında madende çok sayıda işçinin çalıştığı bildirildi. Yetkililer, şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 15 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yer altında mahsur kalanların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
Kaynak: DHA
