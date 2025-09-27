Nijerya’daki Altın Madeninde Göçük! En Az 100 Ölü

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Olayda en az 100 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda madenci yer altında mahsur kaldı.

Son Güncelleme:
Nijerya’daki Altın Madeninde Göçük! En Az 100 Ölü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde bulunan bir altın madeninde göçük meydana geldi. Maru bölgesindeki Kadauri maden sahasında yaşanan olayda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Olay sırasında madende çok sayıda işçinin çalıştığı bildirildi. Yetkililer, şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 15 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yer altında mahsur kalanların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Nijerya Maden
Son Güncelleme:
İsrail'den Gazze'de Katliam Üstüne Katliam! Can Kaybı Artıyor İsrail'den Gazze'de Katliam Üstüne Katliam! Can Kaybı Artıyor
Gazze'de Barınma Krizi: 135 Bin Çadırdan 125 Bini Çöktü Gazze'de Barınma Krizi... 135 Bin Çadırdan 125 Bini Çöktü
Ve Anlaşma Tamam! Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı
Alman Otomobil Devinden Flaş Karar! 196 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı 196 Binden Fazla Araç Geri Çağırılmaya Başlandı
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz' 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'
Melih Gökçek Döneminde Gong Çalarak Kazanmıştı! Hollandalı Süper Model Bir Vuruşluk Serveti Nerede Harcadı? Hollandalı Süper Model 'Bir Vuruşluk Serveti' Nerede Harcadı?
Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı