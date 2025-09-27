Gazze'de Barınma Krizi: 135 Bin Çadırdan 125 Bini Çöktü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar ve İsrail'in uyguladığı abluka, barınma krizini tarihi bir boyuta taşıdı. Zorla göç ettirilen Filistinlilerin sığındığı 135 bin çadırdan 125 bini çöktü veya kullanılamaz hale geldi. Bu oran, çadırların yüzde 93'ünü kapsıyor ve yeni barınma malzemelerinin girişi engellenmesi nedeniyle durum giderek kötüleşiyor.

125 BİN ÇADIR ÇÖKTÜ

Gazze Hükümeti Medya Ofisi Direktörü İsmail es-Sevabite, son iki yılda İsrail saldırılarının doğrudan çadırlara zarar verdiğini, bazılarının da sıcaklık ve rüzgar gibi doğal etkenlerle yıprandığını belirtti. Es-Sevabite, "135 bin çadırdan 125 bini çöktü ve barınmaya elverişsiz hale geldi. İşgalci İsrail'in mart ayından bu yana sürdürdüğü sıkı abluka nedeniyle yeni çadır temin edilemiyor, insani yardım malzemelerinin girişi engelleniyor" dedi.

AÇLIK, HASTALIK, ÖLÜM...

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin zorla yerinden edildiği bölgede, 293 barınma merkezi İsrail saldırılarında doğrudan hedef alındı. Göç ettirilen aileler, yol kenarlarında ve sağlıksız alanlarda düzensiz çadırlar kurmak zorunda kalıyor. Güney Gazze'deki El-Mevasi bölgesi, yüz binlerce aileyi barındırıyor ancak yeni göç dalgalarını karşılayacak kapasiteyi yitirdi.

Sevabite, kuzeyden güneye zorunlu göç baskısıyla hareket ettirilen Filistinlilerin hedef alındığını vurgulayarak, "Bu insanlar açlık, hastalık ve ölümle baş başa bırakıldı. İsrail aynı zamanda silahlandırdığı çeteler aracılığıyla kasıtlı güvensizlik ortamı yaratıyor" ifadelerini kullandı. Saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

