İran'dan Avrupa’nın Yaptırımlarına Yanıt! Büyükelçilerini...

BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasının ardından, Tahran yönetimi Almanya, Fransa ve İngiltere’deki büyükelçilerini istişare için geri çağırdı. Karar, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın da fiilen sona ermesi anlamına geliyor.

İran'ın Batılı ülkeler ile nükleer enerji sektöründeki faaliyetlerine ilişkin yaşadığı çekişmede tansiyon yükseldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin oluşturduğu 'Avrupa Üçlüsü' (E3) grubunun 'snapback' (tetik) mekanizmasını işletmesi ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirme kararının ardından, Almanya, Fransa ve İngiltere’deki Büyükelçilerini istişareler için Tahran’a çağırdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, E3 ülkelerinin 2015 tarihinde imzalanan nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenmiş 'snapback' kötüye kullandıkları ve BMGK kararı ile kaldırılan BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyması üzerine, İran’ın ilgili büyükelçileri Tahran’a çağırdığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya ve Çin tarafından sunulan ve nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan BM yaptırımlarının 18 Nisan 2026’ya kadar ertelenmesini öngören karar tasarısı BMGK’da dün oylamaya sunulmuştu. Tasarı, ABD, İngiltere, Fransa, Sierra Leone, Slovenya, Danimarka, Yunanistan ve Somali’nin oylarıyla reddedilmişti. Nükleer anlaşmanın 6 ay uzatılmasını hedefleyen tasarının kabul edilmemesi nedeniyle, İran’a yönelik 2015 yılında kaldırılan BM yaptırımları yarın itibarıyla yeniden yürürlüğe girecek. Alınan bu kararla birlikte, ABD ve İran arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşma da resmen sona ermiş oldu.

Kaynak: İHA

