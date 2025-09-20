İran UAEA ile İş Birliğini Askıya Alacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğini askıya alacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın UAEA ile yürüttüğü temaslar ve sunduğu çözüm önerilerine rağmen, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan "Avrupa Üçlüsü" (E3) ülkelerinin tutumu nedeniyle UAEA ile işbirliğinin askıya alınacağı duyuruldu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında toplanan Güvenlik Konseyi, İran Dışişleri Bakanlığı’nın UAEA ile yürüttüğü temaslar ve sunduğu çözüm önerilerine rağmen, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan "Avrupa Üçlüsü" (E3) ülkelerinin tutumu nedeniyle Ajans’la işbirliğinin askıya alınmasına karar verirlen, diplomatik temasların da sürdürülmesine karar verildi.

DAHA ÖNCE DE ASKIYA ALINMIŞTI

İran İslami Şura Meclisi, 25 Haziran’da, nükleer ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

ANLAŞMANIN ÖMRÜ KISA SÜRDÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi daha sonra UAEA Başkanı Rafael Grossi ile 9 Eylül’de Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelmişti. Arakçi görüşmede Haziran ayında ABD ile İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları sonrasında askıya alınan denetimlerin yeniden başlamasını öngören anlaşmaya imza atmıştı.

