İran UAEA ile İş Birliğini Askıya Alacak

İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya alma kararı aldı. Söz konusu karar İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan "Avrupa Üçlüsü" (E3) ülkelerinin tutumu nedeniyle alındı.

İran UAEA ile İş Birliğini Askıya Alacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğini askıya alacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın UAEA ile yürüttüğü temaslar ve sunduğu çözüm önerilerine rağmen, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan "Avrupa Üçlüsü" (E3) ülkelerinin tutumu nedeniyle UAEA ile işbirliğinin askıya alınacağı duyuruldu.

İran UAEA ile İş Birliğini Askıya Alacak - Resim : 1

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında toplanan Güvenlik Konseyi, İran Dışişleri Bakanlığı’nın UAEA ile yürüttüğü temaslar ve sunduğu çözüm önerilerine rağmen, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan "Avrupa Üçlüsü" (E3) ülkelerinin tutumu nedeniyle Ajans’la işbirliğinin askıya alınmasına karar verirlen, diplomatik temasların da sürdürülmesine karar verildi.

DAHA ÖNCE DE ASKIYA ALINMIŞTI

İran İslami Şura Meclisi, 25 Haziran’da, nükleer ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

ANLAŞMANIN ÖMRÜ KISA SÜRDÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi daha sonra UAEA Başkanı Rafael Grossi ile 9 Eylül’de Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelmişti. Arakçi görüşmede Haziran ayında ABD ile İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları sonrasında askıya alınan denetimlerin yeniden başlamasını öngören anlaşmaya imza atmıştı.

İran İsrail'e mi Saldıracak? Çin ile Rusya da Resme Girdiİran İsrail'e mi Saldıracak? Çin ile Rusya da Resme GirdiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İran
CHP Olağanüstü Kurultay Kararı: Tam Kanunsuzluk Nedir, Hangi YSK Kararlarında Bu İfadeye Rastlandı? Tam Kanunsuzluk Nedir?
Rusya'dan Kültürel Hamle! SSCB'nin 'Eurovision'u Geri Geldi Rusya'dan Kültürel Hamle! SSCB'nin 'Eurovision'u Geri Geldi
Herkes Bunu Gözünden Kaçırmış! Uğurcan Çakır'ın Kontratındaki Özel Madde Devrede: Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar
Virginia Başsavcısı İstifa Etti, Trump 'Ben Kovdum' Dedi Virginia Başsavcısı İstifa Etti, Trump 'Ben Kovdum' Dedi
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
Kurultay Öncesi Flaş Gelişme: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Temas! Kurultay Öncesi Flaş Gelişme: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Temas!
Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
Fenerbahçe'nin Tarihi Kongresinde Kaos! Tansiyon Birden Fırladı Fenerbahçe'nin Tarihi Kongresinde Kaos!