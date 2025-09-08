İran İsrail'e mi Saldıracak? Çin ile Rusya da Resme Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz haziran ayında İsrail ile 12 günlük bir savaş yaşayan İran, askeri hazırlıklarını hızlandırıp hava savunma kapasitesini büyüttü. İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleri de Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdülrahim Musavi ve yardımcılarıyla bir toplantı yaparak savunma için ek bütçe ayrıldığını ve Çin ile Rusya'dan hava savunma sistemi satın alımı için adım atıldığını bildirdi.

'KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ'

İran'ın İsrail ile yeniden savaş için hazırlandıkları düşünülünce Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Naini'den bu iddiaya yanıt geldi. İsrail'in yeni bir savaş başlatma ihtimalini düşük bulduklarını söyleyen Naini, İsrail'in böyle bir şey yapması durumunda da "karşılık vermeye hazır olduklarını" belirtti.

İRAN'IN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

İran'ın mevcut hava savunma ağı, Rus, Çin ve yerli sistemlerin bir tür karması. Bu sistem, uzun menzilli S-300PMU2 bataryaları, Bavar-373, Khordad ve Sayyad serisi fırlatıcılar ile Arman ve geliştirilmiş S-200 Ghareh gibi platformlardan oluşuyor.

İran tarafı, dış tedarikçilerle yapılacak anlaşmalarla bu altyapının güçlendirileceğini düşünüyor. Temmuz ayında Çin'den askeri bir paket satın alındığına dair haberler çıksa da Çin tarafı bu iddiaları yalanlamıştı.

İran'ın yeni hamlesi ise hava savunma kapasitesini artırma ve tedarik zincirini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi