Ayşenur Ezgi Eygi’nin katledilmesinin Ardından ABD’den İsrail’e Yasa Resti

ABD’li Demokrat Senatör Maria Cantwell, geçtiğimiz yıl İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen Türk–Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin anısına yapılan hazırlığı duyurdu.

Cantwell, Amerikalı vatandaşların yabancı ordular ya da istihbarat birimleri tarafından öldürülmesi halinde soruşturma yapılmasını zorunlu hale getiren bir yasa tasarısı hazırlığında olduğunu açıkladı.

Cantwell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Eygi’nin ölümünün üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, ailesinin bu olay hakkında hâlâ tatmin edici bir cevap alamadığını vurguladı.

ABD Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları’na yaptıkları soruşturma taleplerinin reddedildiğini belirten Cantwell, bu nedenle Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamında değişiklik öngören bir düzenleme ya da Dışişleri Bakanlığı’na özel, daimi bir temsilci atanmasını amaçlayan ayrı bir yasa tasarısı sunacağını söyledi.

Aktarılan göre tasarı çerçevesinde, atanacak özel temsilcinin dört ana sorumluluğu bulunacak:

Öldürülen Amerikalıların ailelerine destek ve bilgi sağlamak,

Sorumlu yabancı devletlerden hesap sormak,

Kongreye yıllık rapor sunmak,

Ve yaşanan olaylara dair ilerleyen süreçleri takip etmek.

Birleşik Amerikalı–Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül 2024 tarihinde Batı Şeria’daki yerleşim karşıtı barışçıl protesto sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Kaynak: AA