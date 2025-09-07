Ayşenur Ezgi Eygi’nin katledilmesinin Ardından ABD’den İsrail’e Yasa Resti

ABD’li Demokrat Senatör Maria Cantwell, geçen yıl İsrail askerler tarafından öldürülen Türk–Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin anısına bir yasa tasarısı hazırlığında olduklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
Ayşenur Ezgi Eygi’nin katledilmesinin Ardından ABD’den İsrail’e Yasa Resti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’li Demokrat Senatör Maria Cantwell, geçtiğimiz yıl İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen Türk–Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin anısına yapılan hazırlığı duyurdu.

Cantwell, Amerikalı vatandaşların yabancı ordular ya da istihbarat birimleri tarafından öldürülmesi halinde soruşturma yapılmasını zorunlu hale getiren bir yasa tasarısı hazırlığında olduğunu açıkladı.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin katledilmesinin Ardından ABD’den İsrail’e Yasa Resti - Resim : 1

Cantwell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Eygi’nin ölümünün üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, ailesinin bu olay hakkında hâlâ tatmin edici bir cevap alamadığını vurguladı.

ABD Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları’na yaptıkları soruşturma taleplerinin reddedildiğini belirten Cantwell, bu nedenle Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamında değişiklik öngören bir düzenleme ya da Dışişleri Bakanlığı’na özel, daimi bir temsilci atanmasını amaçlayan ayrı bir yasa tasarısı sunacağını söyledi.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin katledilmesinin Ardından ABD’den İsrail’e Yasa Resti - Resim : 2

Aktarılan göre tasarı çerçevesinde, atanacak özel temsilcinin dört ana sorumluluğu bulunacak:

  • Öldürülen Amerikalıların ailelerine destek ve bilgi sağlamak,
  • Sorumlu yabancı devletlerden hesap sormak,
  • Kongreye yıllık rapor sunmak,
  • Ve yaşanan olaylara dair ilerleyen süreçleri takip etmek.

Birleşik Amerikalı–Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül 2024 tarihinde Batı Şeria’daki yerleşim karşıtı barışçıl protesto sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetti.

İsrail Sözünü Hala Tutmadı! Katledilen Ayşenur Ezgi Eygi İçin Adalet Ne Zaman Sağlanacak?İsrail Sözünü Hala Tutmadı! Katledilen Ayşenur Ezgi Eygi İçin Adalet Ne Zaman Sağlanacak?Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ayşenur Ezgi Eygi İsrail ABD
Son Güncelleme:
Victor Osimhen Sonrası Bir Kötü Haber de Mauro Icardi’den! Milyonluk Aracı Pert Oldu, Yürekleri Ağızlara Getiren Kaza Milyonluk Aracıyla Kaza Yaptı
Erzurum Konseri İptal Edilmişti: Manifest Grubuna Şimdi de 'Teşhircilik' Soruşturması Manifest Grubuna 'Teşhircilik' Soruşturması
Dünya Kültür Tarihini Altüst Edecek Keşif! 'Anahtar' Diyarbakır'dan Çıktı, Tam 9500 Yıllık... Dünya Kültür Tarihini Altüst Edecek Keşif
Galatasaray'da Deprem Üstüne Deprem! Okan Buruk Aldığı Haberle Yıkıldı: Osimhen 3 Ay Sahaya Adım Atamayacak 3 Ay Sahaya Adım Atamayacak
ÇOK OKUNANLAR
Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı! Ünlü Şarkıcıdan Kahreden Haberi Duyurdu
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne? '21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo
Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı: Mahkemeden Mutlak Butlan Kararı Gelirse Ne Olacak? Yeni Parti Kuracak mı? Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı
Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu! Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu!