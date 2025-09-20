Virginia Başsavcısı İstifa Etti, Trump 'Ben Kovdum' Dedi

ABD’de Virginia Başsavcısı Erik Siebert, Başkan Donald Trump’ın baskıları nedeniyle görevinden ayrıldı. Trump ise Siebert için “istifa etmedi, ben kovdum” dedi.

ABD’nin Virginia eyaletinde Başsavcı Erik Siebert görevinden istifa etti. ABD basınına göre, Siebert’in kararında, Başkan Donald Trump’ın New York Başsavcısı Letitia James’e karşı ceza davası açması yönündeki baskıları etkili oldu. Siebert, ofis çalışanlarına gönderdiği e-postada, “Bu akşam Virginia doğu bölgesi başsavcılığından istifamı istedim” ifadesini kullanarak çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. İstifasına gerekçe açıklamayan Siebert’in, James’e karşı dava açacak delil bulamadığı için bu kararı aldığı ileri sürüldü.

'BEN KOVDUM'

Başkan Trump ise Truth Social’daki paylaşımında, “O ayrılmadı, adaylığını geri çektim ve ben kovdum” diyerek, Siebert’in Virginia’nın Demokrat senatörlerinden destek aldığını iddia etti. New York Başsavcısı Letitia James, Trump ve üç çocuğu hakkında mal varlıklarını 3,6 milyar dolar fazla gösterdikleri gerekçesiyle dava açmış, yargılama sonucunda Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’a dörder milyon dolar para cezası verilmişti. Trump, davanın siyasi nedenle açıldığını savunarak James’i sık sık hedef almış, görevi bırakması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump
