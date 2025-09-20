Rusya'dan Kültürel Hamle! SSCB'nin 'Eurovision'u Geri Geldi

Sovyetler döneminde Eurovision’a alternatif olarak düzenlenen Intervision, 45 yıl sonra yeniden sahneye çıkıyor. Ancak bu dönüş, kültürel festivalden çok Kremlin’in propaganda hamlesi olarak tartışılıyor.

Rusya'dan Kültürel Hamle! SSCB'nin 'Eurovision'u Geri Geldi
Rusya, Sovyetler Birliği döneminden kalma unutulmuş bir şarkı yarışmasını yeniden hayata geçirdi. 1960’larda Leonid Brejnev döneminde, Eurovision’a bir 'Doğu Bloku alternatifi' olarak tasarlanan bu müzik yarışması, 1980’lerin sonunda sona ermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şubat 2025’te imzaladığı kararnameyle resmileşen yarışma, resmi belgelerde 'uluslararası kültürel ve insani işbirliğini geliştirmek' amacıyla tanımlanıyor. Ancak içerik, katılımcı ülkeler ve Kremlin’in söylemleri, Intervision’un esasen Batı’ya karşı ideolojik bir yanıt olduğuna işaret ediyor.

GELENEKSELLİK VURGUSU

Eurovision sahnesi yıllardır LGBTİ+ temalarına ev sahipliği yaparken, Intervision 'geleneksel aile değerleri'ni merkeze alıyor. Katılımcılardan şarkılarında politik mesajlardan kaçınmaları, şiddet çağrısı yapmamaları ve 'toplumun onurunu küçük düşürmemeleri' isteniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarışmayı, 'insan doğasına hakaret eden sapkınlıklardan arındırılmış' bir festival olarak nitelendiriyor.

23 ÜLKE KATILIYOR

Bu yılki Intervision’a 23 ülke katılıyor. Katılımcılar arasında Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Belarus, Küba, Kazakistan ve Tacikistan gibi Rusya’nın müttefikleri yer alıyor. Ayrıca Suudi Arabistan, Katar, Venezuela, Vietnam ve Madagaskar da listede. En dikkat çekici katılımcı ise ABD oldu. Washington resmi bir heyet göndermese de, yarışmaya Los Angeles’ta yaşayan Avustralya kökenli şarkıcı Vassy aracılığıyla temsil edildi. Amerikalı sanatçı Brandon Howard ise son anda “ailevi sebepler” gerekçesiyle çekildi.

