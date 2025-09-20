Hamas'tan İsrail'e Kritik Uyarı! 47 Esirin Fotoğrafını Yayımladılar

İsrail'in saldırıları Gazze'de boyut atlarken Hamas'tan flaş bir hamle geldi. Hamas, İsrailli 47 esirin fotoğrafını yayımlayarak, "Netanyahu'nun uzlaşmaz tavrı ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in teslim olmasıyla Gazze şehrindeki askeri operasyonun başlangıcında veda fotoğrafı" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamını işgal kararı almasının ardından bölgede kanlı saldırılar boyut atlarken, Hamas, Gazze’de tutulan 47 esirin fotoğrafını paylaşarak Tel Aviv cephesine dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Hamas'tan İsrail'e Kritik Uyarı! 47 Esirin Fotoğrafını Yayımladılar - Resim : 1

Hamas'ın askeri kanadı bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de bulunan 47 esirin fotoğrafını yayımlarken fotoğrafa, "Netanyahu'nun uzlaşmaz tavrı ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in teslim olmasıyla Gazze şehrindeki askeri operasyonun başlangıcında veda fotoğrafı" notu da düşüldü.

Açıklamada, Netanyahu’nun ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını reddettiğine, Genelkurmay Başkanı Zamir'in ise Gazze'ye kara harekatına karşı olmasına rağmen Netanyahu'ya boyun eğerek emrini yerine getirdiği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Gazze Hamas
