Hamas'tan İsrail'e Kritik Uyarı! 47 Esirin Fotoğrafını Yayımladılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamını işgal kararı almasının ardından bölgede kanlı saldırılar boyut atlarken, Hamas, Gazze’de tutulan 47 esirin fotoğrafını paylaşarak Tel Aviv cephesine dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Hamas'ın askeri kanadı bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de bulunan 47 esirin fotoğrafını yayımlarken fotoğrafa, "Netanyahu'nun uzlaşmaz tavrı ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in teslim olmasıyla Gazze şehrindeki askeri operasyonun başlangıcında veda fotoğrafı" notu da düşüldü.

Açıklamada, Netanyahu’nun ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını reddettiğine, Genelkurmay Başkanı Zamir'in ise Gazze'ye kara harekatına karşı olmasına rağmen Netanyahu'ya boyun eğerek emrini yerine getirdiği vurgulandı.

Kaynak: İHA