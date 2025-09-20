İsrail, Suriye’nin Kuneytra Kırsalına Girdi: Kontrol Noktası Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye basınına göre, İsrail askerleri köyün batı girişinde ani bir şekilde kontrol noktası konuşlandırdı. Bölgedeki sivillerden bazı araçlar durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Ancak, herhangi bir gözaltı ya da tutuklama gerçekleştirilmediği bildirildi.

İsrail’in bu adımı, taraflar arasında devam eden diplomatik temasların sahadaki yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA