İsrail, Suriye’nin Kuneytra Kırsalına Girdi: Kontrol Noktası Vurdu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında bulunan Semdaniye köyüne sabah saatlerinde girerek geçici bir kontrol noktası kurdu. Bu gelişme, Şam yönetiminin ABD arabuluculuğunda İsrail ile bir güvenlik anlaşmasına varılmak üzere olduğunu duyurmasından yalnızca iki gün sonra yaşandı.

Suriye basınına göre, İsrail askerleri köyün batı girişinde ani bir şekilde kontrol noktası konuşlandırdı. Bölgedeki sivillerden bazı araçlar durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Ancak, herhangi bir gözaltı ya da tutuklama gerçekleştirilmediği bildirildi.

İsrail’in bu adımı, taraflar arasında devam eden diplomatik temasların sahadaki yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA

Suriye İsrail
