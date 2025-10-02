Büyükelçinin Ölümünde Sır Perdesi... Ailesi O İddiaları Net Bir Dille Yalanladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Afrika’nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa’nın ölümünün ardındaki sır perdesi halen aralanamadı. Bir otelin 22. Katından düşerek hayatını kaybeden Mthetwa’nın ailesi intihar iddialarını reddetti.

Mthethwa’nın ailesi KwaZulu-Natal eyaletinin Empangeni bölgesindeki evlerinde basın toplantısı düzenledi. Aile üyesi Khulekani Mthethwa, büyükelçinin ölümünün “gizemli koşullar” altında gerçekleştiğini söyleyerek, Güney Afrika makamlarına kapsamlı bir soruşturma çağrısı yaptı.

Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa

Açıklamada, Mthethwa’nın, polis teşkilatındaki yolsuzluk iddialarını araştıran Madlanga Komisyonu’na ifade vermekten kaçınmak için intihar ettiği iddiasına da yanıt verilirken, "Ağabeyim (apatheid döneminde) işkence gördü, zulme direndi. Böyle bir insanın kendi canına kıyması mümkün değil. Madlanga Komisyonu’na çıkmaktan asla korkmazdı. Bu nedenle intihar iddiasını kesinlikle reddediyoruz” denildi.

Büyükelçi Fransa'da 29 Eylül akşam saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Mthethwa, ertesi gün Paris'in 17. bölgesindeki bir otelin önünde ölü bulunmuştu.

