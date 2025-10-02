Filipinler'de 6.9 Şiddetindeki Deprem Felaketi: Can Kaybı 72'ye Yükseldi

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Filipinler, 30 Eylül'de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi'ne göre, can kaybı 72'ye ulaşırken, binlerce kişi evsiz kaldı; kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Filipinler'in batı kıyılarında, Palompon açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem, ülkeyi yasa boğdu. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini duyurdu. Merkezi Visayas bölgesinde en fazla can kaybı yaşanırken, toplamda 47 bin 221 kişi depremden etkilendi. Yetkililer, depremin yol açtığı yıkımın boyutlarını ortaya koyan verileri paylaşarak, acil yardım çağrılarını artırdı.

DEPREM BÖLGESİNDE AĞIR HASAR

Depremin vurduğu bölgelerde altyapı ağır hasar aldı. 597 evde yıkım meydana gelirken, bunlardan 96'sı tamamen, 501'i ise kısmen kullanılamaz hale geldi. Filipin Kızıl Haçı Başkanı Richard Gordon, bazı kiliselerin kısmen çöktüğünü ve okulların tahliye edildiğini belirtti. Pasifik Ateş Çemberi'nde konumlanan Filipinler, dünyanın en deprem riskli ülkelerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA

