Filipinler'de Süper Tayfun Alarmı! Yüz Binlerce Kişiye Tahliye

Süper Tayfun Man-Yi için alarm verilen Filipinler kabusu yaşıyor. Saatteki hızının 270 kilometreye ulaşması beklenen tayfun nedeniyle yaklaşık 650 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler'de Süper Tayfun Alarmı! Yüz Binlerce Kişiye Tahliye

Asya ülkesi Filipinler'de, yıkıcı etkiye sahip olabileceği belirtilen Süper Tayfun Man-Yi nedeniyle yaklaşık 650 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA), Man-Yi'nin yerel saatle 21.40'ta Catanduanes Adası'nın doğusunda karaya çıktığını bildirdi. Saatteki hızının 270 kilometreye ulaşması beklenen tayfun nedeniyle bölgede 650 bin kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

Bölgedeki yerleşim yerlerinin 48 metre yüksekliğinde dalgalara maruz kalabileceği de belirtildi.

Kaynak: DHA

2024 Kainat Güzeli Belli Oldu! Yarışma Tarihinde Bir İlk... 2024 Kainat Güzeli Belli Oldu
İsrail'den Yeni Katliam, Onlarca Ölü Var İsrail'den Yeni Katliam, Onlarca Ölü Var
Hasadı Sona Erdi, Sezon Fiyatı Dudak Uçuklattı: Kilosu 450 Bin Liradan Satılacak Hasadı Sona Erdi, Sezon Fiyatı Dudak Uçuklattı: Kilosu 450 Bin Liradan Satılacak
Doğanın Ecza Deposu: Kendiliğinden Yetişiyor, Yağı 400 Liradan Satılıyor! Kendiliğinden Yetişiyor, Yağı 400 Liradan Satılıyor