İsrail'den Yeni Katliam, Onlarca Ölü Var

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bütün şiddetiyle devam ediyor. İsaril'in Meşru Beyt Lahiya bölgesinde üç ayrı noktaya yaptığı saldırılarda şu ana dek en az 67 Filistinli yaşamını yitirdi.

BİNADA 70 KİŞİ VARDI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 5 katlı bir binayı vurdu.

Yaklaşık 70 kişinin barındığı belirtilen bina yerle bir oldu.

EN AZ 50 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İKİ AYRI SALDIRIDA DAHA 17 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in aynı bölgede yine saldırılardan kaçanların sığındığı başka bir evi daha hedef aldı. Saldırı sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Beyt Lahiya'da başka bir eve İsrail'in düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in bölgeyi bombalamaya devam etmesi ve kuşatması nedeniyle sağlık ve sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarını yapamadığı ifade edildi.

Kaynak: AA