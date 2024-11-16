İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği topçu saldırısında 3 Filistinli öldürüldü. Saldırıda yaralanan çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı.

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İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne olan saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri kesintisiz devam ederken, bölgenin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine topçu saldırısı düzenlendi. Kente saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenler ve yaralılar Kemal Advan ve El-Ehli Baptist hastanelerine nakledildi.

İsrail ordusu topçuları ayrıca Cibaliya Mülteci Kampı'nın batı bölgelerinde onlarca eve topçu saldırılarında bulundu. Burada şiddetli patlamalar duyulurken bölgeden duman sütunlarının yükseldiği görüldü.

İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 764 Filistinli öldü, 103 bin 490 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

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Kaynak: AA

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