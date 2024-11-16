Hindistan’da Yangın Faciası, Yenidoğan Ünitesindeki 10 Bebek Yaşamını Yitirdi
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir hastanenin yenidoğan ünitesinde yangın çıktı. 55 bebeğin bulunduğu serviste 10 bebek yangın sonucu hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Jhansi'de bulunan Maharani Laxmibai Tıp Fakültesi'nde 55 bebeğin bulunduğu yenidoğan ünitesinde yangın çıktı. 45 bebek kurtarılırken, 10 bebek yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA SÖZÜ VERİLDİ
Eyalet Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, hastanedeki aileleri ziyaret ederek nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili kapsamlı soruşturma sözü verdi.
Pathak, "Bu trajedinin sorumlularını tespit edip sıkı bir şekilde harekete geçeceğiz. Hükümet bu zor zamanlarda ailelerin yanındadır" dedi.
EKİPLER GEÇ MÜDAHALE ETTİ İDDİASI
Görgü tanıkları, ekiplerin yangına müdahalesinin yaklaşık 30 dakika sonra başladığını ve tahliyenin geciktiğini belirtti. Ayrıca yangın alarmlarının çalışmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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