Yunanistan'da Türkiye Depremi: 'Kişisel Onurum Gereği' Diyerek İstifa Etti

Yunanistan siyasetinde ‘Türkiye’ depremi yaşandı. Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları’nın düzenlediği son toplantıdaki heyete davet edilmeyen Roussos Koundouros “Unurum kırıldı” diyerek istifasını sundu.

Yunanistan'da Türkiye Depremi: 'Kişisel Onurum Gereği' Diyerek İstifa Etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Roussos Koundouros, Yunanistan-Türkiye Dışişleri Bakanları'nın 8 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantıda, Yunan heyetinde yer almadığı için onur kırıklığı yaşadığını ifade ederek, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yunanistan'da Türkiye Depremi: 'Kişisel Onurum Gereği' Diyerek İstifa Etti - Resim : 1

Yunan basınına göre mektubunda, Yunan heyetinin oluşturulmasında kendisinin dışlanmasının yanı sıra, Yunan-Türk ilişkileri ve Avrupa-Türk ilişkileri gibi önemli meselelerin yeterince ele alınmadığına dikkat çekti.

Koundouros ayrıca, dış politika ile ilgili bazı konularda kendisiyle iletişime geçilmemesini de istifa etmesinin sebeplerinden biri olarak gösterdi. Bu nedenlerle, görevini sürdürmenin zorlaştığını ve istifasını sunduğunu belirtti.

Yunanistan'da Türkiye Depremi: 'Kişisel Onurum Gereği' Diyerek İstifa Etti - Resim : 2
Sağdaki İsim, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Roussos Koundouros

“KİŞİSEL ONURUM GEREĞİ İSTİFAMI SUNUYORUM”

Koundouros, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan-Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısındaki Yunan heyetinin oluşturulmasında, benim birinci Genel Müdür olarak, yer almamış olmama, Türk heyetinin ise eksiksiz olarak temsil edilmesine atıfta bulunarak, hizmet düzeni ve kişisel onurum gereği, Dışişleri Bakanlığı'ndan istifamı sunuyorum."

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