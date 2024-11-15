Türkler Yunan Adalarına Akın Etmişti, Yunanistan Harekete Geçiyor

Yunanistan’ın özellikle Ege adalarında Türk turistlere yönelik olarak uyguladığı Ekspres Vize- Kapıda Vize uygulamasını önümüzdeki yıldan itibaren daha geniş bir süreye yaymak için girişimlere başladığı belirtildi.

Yunanistan’ın özellikle Shengen vizesi olmayan ve Türk turistleri Ege’deki adalara çekebilmek için bu yıl 29 Mart 2024 tarihi itibariyle başlattığı Ekspres Vize – Kapıda vize uygulamasında adaları ziyaret eden Türk turist sayısında yüzde 25-30 oranında bir artış gerçekleşti.

SÜRE UZATILACAK

Taleplerde artış olması sonrası Kasım ayında sona eren uygulamanın önümüzdeki yıl daha uzun süreye yayılması için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Kuzey Ege Bölge Valisi Konstantinos Moutzouris, gelecek yıl Türkiye'den gelecek olanalar de dahil olmak üzere Schengen üyesi olmayan ziyaretçilere yerinde seyahat vizesi verilmesi olasılığının genişletilmesi konusunu gündeme getirdi ve durumu hükümete iletti.

Moutzouris’in hükümetin talebi kabul ettiğine ve Avrupa Birliği'ne zamanında bildireceğine dair güvence aldığı öğrenildi.

KAPIDA VİZE HANGİ ADALARI KAPSIYOR?

Sakız, Midilli, Rodos, Sisam (Samos), İstanköy (Kos), Kızılhisarlı (Meis)

Patmos, İleriyoz (Leros), Kilimli (Kalimnos) ve Sömbeki (Simi)

KAPIDA VİZE UYGULAMASI NASIL OLUYOR?

Yunanistan adalarına kapıda vize alabilmek için 60 Euro ödeme yapılması gerekiyor.

Kapı vizesi alabilmek için en az 6 ay daha geçerliliği olan bir pasaport, 2 biyometrik fotoğraf, seyahat masraflarını karşılayacak kadar bakiyenin bulunduğu 3 aylık banka hesap dökümü, otel rezervasyonu, feribot bileti, yolcu sağlık sigortası, kimlik fotokopisi ve başvuru formu ile pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması şartı aranıyor.

Türk ziyaretçilerin kendilerinden istenen evrakları, başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine teslim etmeleri gerekiyor.

Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında da yetkili birimlere verilebiliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi öneriliyor.

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize veriliyor.

Kaynak: Sözcü