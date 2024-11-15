Türkler Yunan Adalarına Akın Etmişti, Yunanistan Harekete Geçiyor

Yunanistan’ın Türkiye’den gelenler başta olmak üzere Schengen vizesi olmayan turistler için uyguladığı Kapıda Vize hizmeti Kasım ayında sona eriyor. Ancak gelen ilgiden memnun olan Yunan yetkililer önümüzdeki yıl sürenin genişletilmesi için harekete geçti.

Son Güncelleme:
Türkler Yunan Adalarına Akın Etmişti, Yunanistan Harekete Geçiyor

Yunanistan’ın özellikle Ege adalarında Türk turistlere yönelik olarak uyguladığı Ekspres Vize- Kapıda Vize uygulamasını önümüzdeki yıldan itibaren daha geniş bir süreye yaymak için girişimlere başladığı belirtildi.

Yunanistan’ın özellikle Shengen vizesi olmayan ve Türk turistleri Ege’deki adalara çekebilmek için bu yıl 29 Mart 2024 tarihi itibariyle başlattığı Ekspres Vize – Kapıda vize uygulamasında adaları ziyaret eden Türk turist sayısında yüzde 25-30 oranında bir artış gerçekleşti.

Türkler Yunan Adalarına Akın Etmişti, Yunanistan Harekete Geçiyor - Resim : 1

SÜRE UZATILACAK

Taleplerde artış olması sonrası Kasım ayında sona eren uygulamanın önümüzdeki yıl daha uzun süreye yayılması için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Kuzey Ege Bölge Valisi Konstantinos Moutzouris, gelecek yıl Türkiye'den gelecek olanalar de dahil olmak üzere Schengen üyesi olmayan ziyaretçilere yerinde seyahat vizesi verilmesi olasılığının genişletilmesi konusunu gündeme getirdi ve durumu hükümete iletti.

Moutzouris’in hükümetin talebi kabul ettiğine ve Avrupa Birliği'ne zamanında bildireceğine dair güvence aldığı öğrenildi.

Türkler Yunan Adalarına Akın Etmişti, Yunanistan Harekete Geçiyor - Resim : 2

KAPIDA VİZE HANGİ ADALARI KAPSIYOR?

Sakız, Midilli, Rodos, Sisam (Samos), İstanköy (Kos), Kızılhisarlı (Meis)

Patmos, İleriyoz (Leros), Kilimli (Kalimnos) ve Sömbeki (Simi)

Türkler Yunan Adalarına Akın Etmişti, Yunanistan Harekete Geçiyor - Resim : 3

KAPIDA VİZE UYGULAMASI NASIL OLUYOR?

Yunanistan adalarına kapıda vize alabilmek için 60 Euro ödeme yapılması gerekiyor.

Kapı vizesi alabilmek için en az 6 ay daha geçerliliği olan bir pasaport, 2 biyometrik fotoğraf, seyahat masraflarını karşılayacak kadar bakiyenin bulunduğu 3 aylık banka hesap dökümü, otel rezervasyonu, feribot bileti, yolcu sağlık sigortası, kimlik fotokopisi ve başvuru formu ile pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması şartı aranıyor.

Türk ziyaretçilerin kendilerinden istenen evrakları, başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine teslim etmeleri gerekiyor.

Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında da yetkili birimlere verilebiliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi öneriliyor.

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize veriliyor.

Komşuda Aşırı Turizm Endişesi: Yunan Adalarına Gideceklere Ek Vergi!Komşuda Aşırı Turizm Endişesi: Yunan Adalarına Gideceklere Ek Vergi!Dünya
Türkler, Yunan Adalarındaki Esnafı Kurtardı! Midilli'de Istakoz Bile KalmadıTürkler, Yunan Adalarındaki Esnafı Kurtardı! Midilli'de Istakoz Bile KalmadıDünya

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Yunanistan Schengen vizesi Vize
Son Güncelleme:
Beş Kardeşin Öldüğü Facia Göz Göre Göre mi Geldi? 'Devlet Bu Çocukları Korumadı' Beş Kardeşin Öldüğü Facia Göz Göre Göre mi Geldi?
En Çok Tercih Edilen Cipste Tehlikeli Oyun... Ünlü Marka 'Zehir' Oranını 5 Kat Artırmış! Ünlü Marka 'Zehir' Oranını 5 Kat Artırmış!
Kur'an-ı Kerim'de Cennet Meyvesi Olarak Geçiyor: 1 Tanesi Binbir Derde Derman Oluyor Kur'an-ı Kerim'de Cennet Meyvesi Olarak Geçiyor: 1 Tanesi Binbir Derde Derman Oluyor
Uçuk İçin Birkaç Damlası Yetiyor: Hızlı Etkisine İnanamayacaksınız Uçuk İçin Birkaç Damlası Yetiyor: Hızlı Etkisine İnanamayacaksınız