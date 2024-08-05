Türkler, Yunan Adalarındaki Esnafı Kurtardı! Midilli'de Istakoz Bile Kalmadı

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasıyla tatillerini yurt dışında geçirenlerin sayısında artış var. Yunan Kamu Düzeni Bakanlığı’ndan verilen rakamlara göre, bu yıl temmuz ayının ilk haftasına kadar ülkeye giriş yapan Türk turist sayısı 182 bin kişiyi geçti. Bunların 35 bini, 10 adada 1 Nisan’dan itibaren kademeli olarak yürürlüğe giren “kapıda (limanda) vize” uygulamasından yararlandı. Katihmerini gazetesine konuşan Yunan turizmciler, Türk turistlerin, ülkelerinde tatil yapmaktan daha ucuza mal olduğu ve daha kaliteli hizmet gördükleri için adaları tercih ettikleri görüşünde.

MİDİLLİ’DE ISTAKOZ KALMADI

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin köşe yazısına göre, Midilli'de ıstakoz kalmadı. Midilli’ye gelen turistlerin yüzde 75’inin Türk olduğunu belirten Midilli Turizm Acenteleri Derneği Genel Sekreteri Aris Lazaris, “Adanın ekonomisine katkıları büyük. Türk turistlerin büyük bölümü varlıklı. Onların sayesinde, Midilli bu yıl ıstakoz kalmadı. Türk turistler, Kuzey Avrupalılar gibi bir salata ile karın doyurmuyorlar. Şüphesiz bizim de kendilerine profesyonelce davranmamız önemli. Eğer onları soymaya kalkışırsak bir daha gelmezler. Midilli esnafı da bunun gayet bilincinde” dedi.

'ADA EKONOMİSİNİ TÜRKLER KURTARDI'

Sisam adasında otel sahibi Fotini Yerondi de “Bu yaz, ada ekonomisini Türk turistler kurtardı. Hollanda ve İskandinav ülkelerinden adaya gelen turist sayısında yüzde 50 düşüş var. Türk turistler huysuz değiller. Her şey için öyle şikâyet etmiyorlar” diye konuştu.

'TÜRKLER HER YERDE PARA HARCIYOR'

Türk turistlerin her yerde para harcadığını belirten gazeteci Teodoros Piliotis, “Türk turistler hem sakin hem de iyi müşteriler. Sadece otel ve lokantalarda değil, süper marketlerde, elektronik eşya satan dükkânlar da para harcıyorlar. Bir defa gelenler, ertesi yıl yine geliyorlar. Ada sakinleri ile dostluk ilişkileri kurdular” şeklinde konuştu.

‘REKABET GÜCÜMÜZÜ YİTİRDİK’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç ise Yunan gazetesine şu değerlendirmede bulundu: “Adalarınız çok güzel. Yunanlar da bizlere sıcak davranıyor. Türkiye’de yüksek enflasyon, fiyatların çok artmasına yol açtı. Bugüne kadar dünya turizm piyasasında fiyatlar açısından rekabetçi idik. Şimdi bu özelliğimizi hem Türk hem de yabancı turistler için yitirdik. Bodrum için bölgelerde restoranların fiyatları çok yüksek.”

Kaynak: Hürriyet