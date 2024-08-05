Elon Musk ile Yusuf Dikeç Arasındaki Diyalog Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda eli cebinde yaptığı atışlarla dünyanın gündemine oturan Türk sporcu Yusuf Dikeç ile Elon Musk arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. X üzerinden yaşanan diyalog binlerce etkileşim aldı.

Elon Musk ile Yusuf Dikeç Arasındaki Diyalog Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç gündemden düşmüyor. Karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la birlikte gümüş madalyayı ülkemize getiren ve atış tarzıyla dikkat çeken Dikeç, yeni açtığı X hesabından Elon Musk ile konuştu.

Paris 2024'te gündem olan Dikeç'in viral olan fotoğrafına daha önce yorum yapan ABD'li multi milyarder Elon Musk, Dikeç'in resmi hesabını açması ile birlikte milli atıcıyı takip etmeye başladı.

BEĞENİ REKORU KIRAN DİYALOG

Kendisine gösterilen yoğun sevgiye hesap açarak karşılık veren Dikeç, X'in sahibi Musk'a ilginç bir soru yöneltti. Musk ve Dikeç arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yusuf Dikeç meşhur pozuyla yaptığı paylaşımda Musk'ı etiketleyerek, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" dedi.

ELON MUSK'TAN CEVAP

Yusuf Dikeç'e cevap veren Elon Musk, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri" ifadelerini kullandı.

İkilinin arasında geçen diyalog binlerce etkileşim aldı.

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