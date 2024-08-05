Yıllar Süren Temizlik Bir İşe Yaramadı! Sen Nehri'nden Bakteri Kapan Sporcu Yarıştan Çekildi

Sen Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle antrenmanlar ve yarışmaların bir bir iptal edildiği Paris Olimpiyatları'nda koli basili bakterisi bulaşan Belçikalı triatlon sporcusu Claire Michel, bugünkü yarıştan çekildi.

Yıllar Süren Temizlik Bir İşe Yaramadı! Sen Nehri'nden Bakteri Kapan Sporcu Yarıştan Çekildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları triatlon branşında mücadele eden Belçikalı sporcu Claire Michel, bugün yapılacak karışık bayrak yarışında yer alamayacak.

Belçika Olimpiyat Komitesinin yaptığı açıklamada, sporcuya E.Coli (Koli basili) adı verilen bakterinin bulaştığı ve bu sebeple müsabakaya çıkamayacağı belirtildi. Claire Michel'in yarışlarda yer alamayacak olması sebebiyle takım halinde yarışamayacaklarının da bildirildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Claire Michel, bakteri sebebiyle yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Sporcuların koşullarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için bu bir ders niteliğinde. Antrenman günlerinin, izin günlerinin ve yarışma günlerinin bundan sonra daha iyi planlanması ve organize edilmesi gerekiyor."

SEN NEHRİ'NDEKİ ANTRENMANLAR İPTAL EDİLDİ

Triatlon branşında erkekler ve kadınlarda önceden yapılan planlama doğrultusunda 30 ve 31 Temmuz'da, antrenmanlar ise 28 ve 29 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sen Nehri'nde yaşanan bakteri yoğunluğu sebebiyle antrenmanlar ve 30 Temmuz'da yapılması düşünülen yarışlar iptal edilmişti. Yarın yapılacak karışık bayrak yarışları öncesinde de Sen Nehri'nde yapılan su analizleri sonrasında dün ve bugün gerçekleştirilmesi planlanan antrenmanlar da yapılamamıştı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü 55 kadın yarışmacı nehre dalarak 1500 metre yüzdükten sonra triatlona devam etmek üzere karaya döndüler. Yarışmacılar suyun kahverengi ve bulanık olduğunu belirtti. Bir yarışmacı ise bunun için önlem aldığını belirterek geçen ay bir sürü probiyotik aldığını söyledi. Yarışmadan çekilmek zorunda kalan Belçikalı sporcu Claire Michel de Sen Nehri'ndeki bu dalış esnasında koli basili bakterisi kaptı.

2015'TEN BERİ 1,4 MİLYAR EURO HARCANDI

Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken suyun temizlenmesi için 2015’ten bu yana 1,4 milyar euro harcandı.

Paris’te Sen Nehri’nde 26 Temmuz’da yapılan açılış töreniyle başlayan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos’ta sona erecek.

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