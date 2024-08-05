Haniye Suikastında 'İstanbul' Detayı... Türkiye, Önceden Uyarmış!

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesi dünya gündemindeki yerini korurken yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son çıkan iddialara göre Türkiye, İran gezisi öncesi Hamas lideri Haniye'yi suikast girişimine karşı uyardı.

Öte yandan Hamas'tan bir yetkili, Haniye'nin İstanbul ve Doha'da iki ayrı suikast girişimini MİT sayesinde atlattığını öne sürdü.

Türkiye gazetesinin haberine göre, ayrıca Haniye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İran tarafından aynı koruma protokolü dâhilinde davet edildiği öğrenildi. Nasrallah’ın listeden çıkarılmasını müteakip Türk tarafının Haniye ve Hamas’ı uyardığı kaydedildi.

MİT, HAMAS'I DA UYARMIŞ

Hamas ve Haniye'ye dönük uyarının Tahran yönetimi ile de paylaşıldığına yönelik herhangi bir bilgi yok. Ancak İsmail Heniyye’nin ikamet adresi olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da yer aldığı İmam Ali Üssü'nün seçilmesi ve aynı binada Yemen Hussi Temsilcisi Muhammed Abdusselam, Ketaib Hizbullah Komutanı Hamadani ve İslami Cihad lideri Cihad Nehhale’nin konaklamasının bu gelişmelere paralel güven amaçlı adımlar olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

MİT’in Tahran ziyareti öncesi ayrıca mobil haberleşme araçları, kara transferi ve internet kullanımı konularında da Hamas’ı uyardığı öğrenildi.

70 KİŞİ SORGULANDI

Haniye'nin öldürülmesi ile ilgili araştırma derinleşirken sorgulanan kişi sayısı 70’i aştı. Gaziler Konağı ve Cumhurbaşkanlığı yemin töreni, sonrasında gittiği iki farklı mekâna ilişkin alan araştırması ve tüm görüntüler İran güvenlik güçleri tarafından detaylı incelemeye alındı. Suikast öncesi istihbarat akışının en az sekiz saat önce başladığı ve yemin töreninin ardından Haniye'nin ziyaret ettiği Milad Kulesi gezisinde fiziki sızmanın gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Türkiye'nin güvenlik kaynakları, bütün sürecin yakından izlendiğini ve İran’la olaya ilişkin bilgi alışverişinin sürdüğünü belirtti.