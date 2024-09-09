Komşuda Aşırı Turizm Endişesi: Yunan Adalarına Gideceklere Ek Vergi!

Yunanistan 2023 yılında 36,1 milyon ziyaretçi ağırlarken, 2024'ün ilk yarısında ziyaretçi sayısı yüzde 16 artışla 11,6 milyona ulaştı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Selanik Uluslararası Fuarı'nda yaptığı yıllık konuşmada, hükümetin yılın belirli aylarında kruvaziyer yolcularının akınından “çok endişe duyduğunu” ve ücret almaya başlayacağını söyledi.

KONAKLAMA VERGİSİNE ZAM

Turist sayısından şikayetçi olan Yunanistan'da bir dizi düzenlemeye gidiliyor. Düzenlemeye göre, iklim kriziyle bağlantılı olarak konaklama vergisi arttırılacak. Diğer yandan Yunan limanlarına gelen tüm yolcular ek ücret ödeyecek. Bu ücret popüler turizm adaları Santorini ve Mykonos'ta daha fazla olacak.

'ALTIN VİZE'DE DEĞİŞİKLİK

NTV'deki habere göre ülke ayrıca “Altın Vize” olarak adlandırılan programda da değişikliğe gidiyor. Daha önce yabancıların sınırsız oturum vizesi alabilmeleri için mülk satın almaları gerekiyordu. Yeni düzenlemeye göre bu vizeyi almak isteyenlerin yerel girişimlere en az 250 bin Euro yatırması gerekecek.

KISA SÜRELİ KİRALAMAYA YASAK

Miçotakis, ayrıca Atina'nın üç ana bölgesinde en az bir yıl süreyle kısa dönem kiralamaları yasaklayacaklarını söyledi. Kira sözleşmelerini kısa vadeden uzun vadeye çeviren mülk sahiplerinin üç yıl boyunca kira vergisi ödemek zorunda kalmayacağını ve evlerini piyasadan uzak tutmak yerine kiralamaya karar veren mülk sahiplerinin de kira vergisi ödemeyeceğini aktardı.