Komşuda Aşırı Turizm Endişesi: Yunan Adalarına Gideceklere Ek Vergi!
Kapıda vize uygulaması ile Türk tatilcilerin de akın ettiği Yunanistan'dan kötü haber geldi. Ziyaretçi akını, kenti olumsuz etkilemeye başladı. Olumsuz etkilerin giderilmesi amacıyla ise yeni önlemler alınacak. İşte ek ücret, konaklama vergisine zam gibi maddelerin yer aldığı düzenlemelerin detayları...
Yunanistan 2023 yılında 36,1 milyon ziyaretçi ağırlarken, 2024'ün ilk yarısında ziyaretçi sayısı yüzde 16 artışla 11,6 milyona ulaştı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Selanik Uluslararası Fuarı'nda yaptığı yıllık konuşmada, hükümetin yılın belirli aylarında kruvaziyer yolcularının akınından “çok endişe duyduğunu” ve ücret almaya başlayacağını söyledi.
KONAKLAMA VERGİSİNE ZAM
Turist sayısından şikayetçi olan Yunanistan'da bir dizi düzenlemeye gidiliyor. Düzenlemeye göre, iklim kriziyle bağlantılı olarak konaklama vergisi arttırılacak. Diğer yandan Yunan limanlarına gelen tüm yolcular ek ücret ödeyecek. Bu ücret popüler turizm adaları Santorini ve Mykonos'ta daha fazla olacak.
'ALTIN VİZE'DE DEĞİŞİKLİK
NTV'deki habere göre ülke ayrıca “Altın Vize” olarak adlandırılan programda da değişikliğe gidiyor. Daha önce yabancıların sınırsız oturum vizesi alabilmeleri için mülk satın almaları gerekiyordu. Yeni düzenlemeye göre bu vizeyi almak isteyenlerin yerel girişimlere en az 250 bin Euro yatırması gerekecek.
KISA SÜRELİ KİRALAMAYA YASAK
Miçotakis, ayrıca Atina'nın üç ana bölgesinde en az bir yıl süreyle kısa dönem kiralamaları yasaklayacaklarını söyledi. Kira sözleşmelerini kısa vadeden uzun vadeye çeviren mülk sahiplerinin üç yıl boyunca kira vergisi ödemek zorunda kalmayacağını ve evlerini piyasadan uzak tutmak yerine kiralamaya karar veren mülk sahiplerinin de kira vergisi ödemeyeceğini aktardı.