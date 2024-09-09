İsrailli Vekilden Kan Donduran Sözler: 'Gazze Gibi Olacak'

İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırıları sürerken, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un milletvekili Nissim Vaturi, skandal açıklamalara imza attı. Vaturi, Lübnan Hizbullahı ile çatışmaların tam kapsamlı bir savaşa dönüşebileceğini söyledi.

İsrail televiyonuna konuşan Vaturi, Lübnan’a beş günlük bir hava bombardımanı ve ardından kara harekatı yapılmasını önerdi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da kendisiyle aynı şekilde düşündüğünü savunan Vaturi, "Dahiyeh Gazze gibi olacak, başka yolu yok" dedi.

Dahiyeh’de yüz binlerce insan yaşarken, kent 2006’da da saldırıların hedefi olmuştu.

‘ORDU ARTIK KUZEY SINIRINA YÖNELMELİ’

İsrailli Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz da İsrail’in saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, saldırılar sonucunda Gazze’de belli bir noktaya gelindiğini ve artık kuzey sınırına yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.