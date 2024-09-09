ABD'de Başkan Adaylarının Yayını İçin Kritik Karar: Trump Sevindi, Harris'in Tüm Stratejisi Çöktü!

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde kritik sürece girildi. Seçime son bir ay kala iki rakip arasında anketlerde hala belirgin bir fark göze çarpmazken, bu durumu değiştirebilecek yayın yarın gerçekleşecek. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile mevcut Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris, ilk kez 10 Eylül akşamı ABC News kanalında canlı yayında karşı karşıya gelecek.

Ülkede merakla beklenen 90 dakikalık tartışma, ABC spikerleri David Muir ve Linsey Davis tarafından yönetilip izleyici olmadan gerçekleşecek. Tartışma boyunca iki reklam arası olması beklenirken, bu sürede seçim ekibinin adaylarla etkileşime girmesine de izin verilmeyecek.

SON SÖZ TRUMP'IN OLACAK

Habertürk'te yer alan habere göre; ABC, tartışma sırasında adayların soruları yanıtlamak ve karşı çıkış yapmak için iki dakikalarının olacağını ve ayrıca açıklama veya yanıt vermek için fazladan bir dakikalarının olacağını belirtti. Sahnede hiçbir aksesuar veya önceden yazılmış notlara izin verilmeyecek. Adayların kapanış konuşmalarını yapmak için de iki dakikaları olacak. Trump, yazı turayı kazandığı için son konuşmayı yapacak. Düelloda açılış konuşması olmayacak.

Adayların mikrofonları yalnızca konuşma sırası kendilerine geldiğinde açık olacak; bu, iki tarafın haftalardır anlaşmazlık yaşadığı bir konu. Harris'in kampanya ekibi, her iki adayın mikrofonlarının tartışma boyunca açık olması gerektiğini savunurken Trump'ın kampanya ekibi, ilk tartışmasında olduğu gibi mikrofonların kapalı olması kuralını kabul ettiğini söyledi.

TRUMP: HAYATIM BOYUNCA BUNA HAZIRLANDIM

Trump son günlerde North Carolina ve Wisconsin'de seçim mitingi düzenledi. CBS News'e konuşan Trump'a yakın kaynaklar, Trump'ın tartışma öncesinde danışmanlarıyla bazı siyasi konuları gözden geçirdiğini bildirildi.

Trump geçen hafta katıldığı bir programda, "Bu tartışma için hayatım boyunca hazırlandım. Yani, biliyorsunuz, hazırım. Bununla ilgili görüşmelerim var, bunun hakkında konuşuyoruz, ancak yapabileceğiniz çok fazla şey yok." demişti.

HARRIS TRUMP'I İSTEDİĞİ GİBİ SIKIŞTIRAMAYACAK

Trump, Biden ile 2020 seçimleri öncesinde ve son olarak Mayıs ayında karşı karşıya gelmişti; ancak bu düello Harris için bir ilk olacak. Harris, Perşembe günü başkanlık tartışmasına hazırlanmak için Pittsburgh'a gitti ve tartışma gününe kadar orada kalacak.

Harris'in kampanya ekibinden bir yetkili CBS News'e yaptığı açıklamada, adayların konuşmadıkları zamanda mikrofonların kapatılması kararının ardından, ekibinin Harris'i yeni bir strateji için hazırladığını söyledi. Çünkü Harris, Trump'ı sorularıyla sıkıştırmayı düşünüyordu.