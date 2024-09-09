ABD Duyurdu: Husilere Ait 3 İHA İle 2 Füze Sistemi İmha Edildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), son 24 saatte Yemen’de İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 füze sisteminin imha edildiğini açıkladı.

ABD Duyurdu: Husilere Ait 3 İHA İle 2 Füze Sistemi İmha Edildi

ABD ile Yemen’deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Yemen’de İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 füze sisteminin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu sistemler, ABD ve koalisyon güçleri ile bölgedeki ticari gemiler için açık ve yakın bir tehdit oluşturmaktadır” ifadeleri kullanıldı. CENTCOM açıklamasında gerçekleştirilen bu eylemlerin amacının seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli ve emniyetli hale getirmek olduğu vurgulandı.

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Kaynak: İHA

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