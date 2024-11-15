Beş Kardeşin Öldüğü Facia Göz Göre Göre mi Geldi? 'Devlet Bu Çocukları Korumadı'

Eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti. Bu sırada, evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü.

Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği, 2’sinin ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kardeşlerin cenazeleri yan yana defnedildi.

Anne Melisa Akcan çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'DEVLET SAHİP ÇIKMADI'

Amca Hüseyin Akcan facianın göz göre geldiğini anlattı. Devletin çocuklara sahip çıkmadığını söyleyen amca birçok kez şikayette bulunduklarını aktardı.

Amca Akcan, “Bundan 25 gün önce de orası yanmıştı. Ama devlet çocuklara sahip çıkamadı. Zaten bize vermiyorlardı çocukları, defalarca istedik. Anne, baba, ikisi de madde bağımlısı. Polis oraya 18 sefer gitmiş. 18 sefer bir yere gidiliyorsa, orada bir şey var demektir. Burada hiç kimse sorumluluk almak istemiyor, herkes birbirine atıyor topu” diye konuştu.

Amca Hüseyin Akcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çocuklar ne yiyor, ne içiyor kimse sormadı. Devlet bu çocukları korumadı. Yeri geldi mi sosyal devlet diyorlar. Sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet