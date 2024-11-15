En Çok Tercih Edilen Cipste Tehlikeli Oyun... Ünlü Marka 'Zehir' Oranını 5 Kat Artırmış!

Türkiye'nin en çok tercih ettiği cipslerden olan Lay's Klasik, içindeki trans yağ oranını tam 5 kat artırdı. Buna rağmen ambalajların üzerinde 'Trans yağ yoktur' yazmaya devam ediyor. Peki bu ibare neden kaldırılmıyor? İşte nedeni...

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En Çok Tercih Edilen Cipste Tehlikeli Oyun... Ünlü Marka 'Zehir' Oranını 5 Kat Artırmış!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını ifşa ettiği listeler sonrası tüm Türkiye ürünlerden çıkanları konuşuyor. Gıda Dedektifi adlı sosyal medya hesabı da ürünlerin içeriklerini incelemeye devam ediyor. Son yayımladıkları incelemenin konusu ise en çok tüketilen cips markalarından Lay's'in klask cipsi oldu.

İncelemede Lay's Klasik patates cipsinde kullanılan yağ çeşidinin değiştirildiği saptandı. Asıl değişikliğin ise trans yağ oranında yapıldığı gözlemlendi. Ürün daha önce 100 gr'da 0,03 gram trans yağ içerirken, bu oranının 0,14 grama yükseldiği anlaşılıyor. Bu da trans yağ oranının 5 kat artması anlamına geliyor.

En Çok Tercih Edilen Cipste Tehlikeli Oyun... Ünlü Marka 'Zehir' Oranını 5 Kat Artırmış! - Resim : 1

Peki trans yağ içeren Lay's Klasik'in ambalajlarında neden "Trans yağ yoktur" ibaresi kullanılıyor? Gıda Dedektifi o konuyu ise şöyle açıklıyor:

"Bir üründe yer alan 100 gr.’da yağdaki trans yağ miktarı 1 gramdan az ise, ürün etiketine mevzuat gereği Trans Yağ Yoktur ibaresi eklenebiliyor."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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