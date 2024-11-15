Avrupa'nın En Uzun Süredir Tutuklu Bulunan Mahkumu George Abdullah Tahliye Oluyor
Fransa yargısı, Filistin mücadelesinin önemli isimlerinden Lübnanlı devrimci George Abdullah’ın Fransa'yı terk etmek kaydıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 40 yıldır hapiste olan 73 yaşındaki Abdullah, 6 Aralık’ta serbest bırakılacak.
Filistin mücadelesinde önemli bir yeri olan Lübnanlı devrimci George Abdullah (Georges İbrahim Abdullah), 40 yıl sonra tahliye oluyor.
1984 yılında tutuklanan ve 1987'de hüküm giyen 73 yaşındaki Abdullah, Fransa'yı terk etmesi şartıyla 6 Aralık'ta serbest bırakılacak.
AVRUPA'NIN EN UZUN TUTUKLU KALAN MAHKUMU
Öte yandan Fransız terörle mücadele savcıları, bu kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı.
40 yıldır hapiste olan George Abdullah, Avrupa’da en uzun süre tutuklu kalan mahkûm durumunda bulunuyor.
MÜEBBET HAPİS ALMIŞTI
Abdullah, 1982’de Paris’te ABD askeri ataşesi Charles Ray ve İsrailli diplomat Yakov Barsimentov’un öldürülmesi ile Strazburg'da ABD konsolosu Robert Homme'a yönelik suikast girişimine yer aldığı iddiasıyla müebbet hapse çarptırılmıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem