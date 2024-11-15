Avrupa'nın En Uzun Süredir Tutuklu Bulunan Mahkumu George Abdullah Tahliye Oluyor

Fransa yargısı, Filistin mücadelesinin önemli isimlerinden Lübnanlı devrimci George Abdullah’ın Fransa'yı terk etmek kaydıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 40 yıldır hapiste olan 73 yaşındaki Abdullah, 6 Aralık’ta serbest bırakılacak.

Avrupa'nın En Uzun Süredir Tutuklu Bulunan Mahkumu George Abdullah Tahliye Oluyor

Filistin mücadelesinde önemli bir yeri olan Lübnanlı devrimci George Abdullah (Georges İbrahim Abdullah), 40 yıl sonra tahliye oluyor.

1984 yılında tutuklanan ve 1987'de hüküm giyen 73 yaşındaki Abdullah, Fransa'yı terk etmesi şartıyla 6 Aralık'ta serbest bırakılacak.

AVRUPA'NIN EN UZUN TUTUKLU KALAN MAHKUMU

Öte yandan Fransız terörle mücadele savcıları, bu kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı.

40 yıldır hapiste olan George Abdullah, Avrupa’da en uzun süre tutuklu kalan mahkûm durumunda bulunuyor.

Avrupa'nın En Uzun Süredir Tutuklu Bulunan Mahkumu George Abdullah Tahliye Oluyor - Resim : 1

MÜEBBET HAPİS ALMIŞTI

Abdullah, 1982’de Paris’te ABD askeri ataşesi Charles Ray ve İsrailli diplomat Yakov Barsimentov’un öldürülmesi ile Strazburg'da ABD konsolosu Robert Homme'a yönelik suikast girişimine yer aldığı iddiasıyla müebbet hapse çarptırılmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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