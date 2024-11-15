Trump'ın Zaferi The Atlantic’in Kapağında: Sirk Arabasıyla Gelen Otoriter Rejim!

Küresel siyasete yön veren ve tüm dünyada dengeleri değiştiren ABD'deki başkanlık seçimleri, 5 Kasım günü Cumhuriyetçi aday ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı. Trump destekçileri haberi büyük sevinçle karşılarken, birçok hak kaybı yaşayacağını düşünen Demokratlar ise sonuç karşısında hayal kırıklığına uğradı.

12punto'nun aktardığına göre; ABD'de yayınlanan merkez-sol siyasal görüşüne sahip The Atlantic gazetesi, Trump'ın kazanmasını sert eleştiren yayınlar arasında yer aldı. Sirk arabasının üzerinde elinde kırbaçla Beyaz Saray'a giden Trump'ın resmi The Atlantic'in Kasım ayı sayısının kapağı oldu. Kapak tasarımı, Trump’ın siyasi figür olarak algılanışına dair bir hicivde bulunuyor.

SİYASETİ ABARTILI BİR GÖSTERİ GİBİ

Sirk arabası, Trump’ın siyasetinin kaotik olduğuna ve abartılı bir gösteriye benzediğine gönderme yaparken, elindeki kırbaç otoriter ve baskıcı yönetim tarzını simgeliyor. Bu tasvir, Trump’ın popülist retoriği ve manipülatif yöntemleriyle dikkat çekmeyi başardığını ama aynı zamanda Amerikan demokrasisinin ciddiyetine ve normlarına zarar verdiğini vurguluyor.

Kaynak: 12punto