4 Yıl Sonra Yeniden Beyaz Saray'da: Trump ve Biden Bir Araya Geldi

Seçim zaferi sonrası ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 4 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray’ı ziyaret etti. Başkan Joe Biden ile bir araya gelen Trump, "Olabildiğince sorunsuz bir geçiş olacak" dedi.

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4 Yıl Sonra Yeniden Beyaz Saray'da: Trump ve Biden Bir Araya Geldi

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde elde ettiği zaferin ardından 4 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray’a geldi. Trump, Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden ile bir araya geldi.

'POLİTİKA ZORDUR'

Başkan Biden, seçim zaferinden ötürü Trump’ı kutladı. Görüşmenin basına açık bölümünde Trump, “Politika zordur ve güzel bir dünya değildir. Ama bugün güzel” dedi.

'SORUNSUZ BİR GEÇİŞ OLACAK'

Basın mensupları odadan ayrılmadan önce Biden, "Tebrik ederim. Sorunsuz bir geçiş süreci olması konusunda sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı. Trump ise, "Olabildiğince sorunsuz bir geçiş olacak ve bunu gerçekten çok takdir ediyorum” şeklinde cevap verdi.

Biden, 2024 başkanlık seçimi sürecinde başlangıçta Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump’ın rakibi iken sonradan yarıştan çekilme kararı almış ve Demokrat Parti’nin adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i destekleyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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