Gazze'de Katliam Büyüyor! Can Kaybı 43 Bin 764 Oldu

İsrail güçleri Gazze Şeridi'ni bir yılı aşkın süredir aralıksız bombalarken, bölgede can kaybı son 24 saatte 28 artarak 43 bin 764'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 120 artarak 103 bin 490'a çıktı.

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Gazze'de Katliam Büyüyor! Can Kaybı 43 Bin 764 Oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar devam ediyor. Son olarak Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 406 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 28 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de Katliam Büyüyor! Can Kaybı 43 Bin 764 Oldu - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 764'e, yaralı sayısının da 103 bin 490'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'de Katliam Büyüyor! Can Kaybı 43 Bin 764 Oldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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