İspanya'daki Bir Bakımevinde Yangın Faciası, 10 Ölü

İspanya'da yaşlı bakımevinde çıkan yangında en az 10 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı. Bakımevinde yangın esnasında 80 kişinin olduğu öğrenildi.

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İspanya'daki Bir Bakımevinde Yangın Faciası, 10 Ölü

İspanya'nın kuzeyindeki Zaragoza kentinde bulunan bir yaşlı bakımevinde yangın çıktı.

EN AZ 10 ÖLÜ

Yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Yangın çıktığı esnada binada en az 80 kişinin bulunduğu ifade edilirken binanın 'ulaşılması zor' bir bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İspanya'daki Bir Bakımevinde Yangın Faciası, 10 Ölü - Resim : 1

Olay yerine itfaiye ile birlikte sağlık görevlileri ve psikologlar gönderildi.

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Kaynak: DHA-İHA

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